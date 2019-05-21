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389 ألف طالب بالمدارس الحكومية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا

الثلاثاء، 21 مايو 2019 11:34 ص
389 ألف طالب بالمدارس الحكومية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا امتحانات الصف الأول الثانوى
كتب محمود طه حسين
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كشف مصدر حكومى تفاصيل الامتحان الإلكترونى اليوم لطلاب الصف الأول الثانوى العام فى مادة اللغة الأجنبية الثانية.

وقالت المصادر لـ" اليوم السابع"، إن امتحانات المدارس الحكومية، اللغة الثانية للصف  الأول الثانوي، وصل عدد المدارس الحكومية المجهزة والمستخدمة فى هذا الاختبارات  ١٧٤٨ مدرسة ، وعدد الطلاب اللذين ادوا الامتحان  ٣٨٥ ألف من مجموع ٣٨٩ ألف بنسبة ٩٩٪.

 

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثانى للصف الأول الثانوى 2018/ 2019، الأحد الماضى،  ويؤدى الطلاب الامتحانات على فترتين، الصباحية تضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، والمسائية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.

 

ويؤدي جميع طلاب المدارس الحكومية والرسمية لغات والخاصة والمعاهد القومية الامتحانات إلكترونيًا، بينما يؤدي طلاب المنازل والخدمات والسجون والمجندين وطلاب المستشفيات الامتحانات بصورة ورقية، وذلك فى الفترة الصباحية، على أن تكون الفترة المسائية لطلبة المدارس الخاصة والمعاهد القومية إلكترونياً.


 

 


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