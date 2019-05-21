3 آلاف خطيب يشاركون ​​​بمسابقة ​شهر رمضان االثقافية للأئمة والواعظات

يشارك 3 آلاف إمام مسجد وواعظة فى المسابقة الثقافية الكبرى للأئمة والواعظات خلال شهر رمضان المبارك 1440هـ والتى تشهد تقيما فى عدة نواحى باختبارات تحريرية وشفوية.
وتتلقى الإدارات الحكومية المختصة تأكيد الدخول الذى يعد إقرارًا بقبول الاختبار وفي حال التخلف عن حضور الاختبار يحال المخالف للشئون القانونية بالديوان العام، وسيكون الامتحان في ورقة امتحانية واحدة في الأسبوع الأخير من شهر شوال .
يأتى ذلك فى إطار الرسالة التثقيفية والدعوية والتنويرية، وتفعيل دور واعظات المساجد، والاستفادة بجهدهن الدعوى المتميز.
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