3 آلاف خطيب يشاركون ​​​بمسابقة ​شهر رمضان االثقافية للأئمة والواعظات

كتب - إسماعيل رفعت

​يشارك 3 آلاف إمام مسجد وواعظة فى المسابقة الثقافية الكبرى للأئمة والواعظات خلال شهر رمضان المبارك 1440هـ ​والتى تشهد تقيما فى عدة نواحى باختبارات تحريرية وشفوية.

​​وتتلقى الإدارات الحكومية المختصة تأكيد الدخول ​الذى يعد ​إقرارًا بقبول الاختبار وفي حال التخلف عن حضور الاختبار يحال المخالف للشئون القانونية بالديوان العام، وسيكون الامتحان في ورقة امتحانية واحدة في الأسبوع الأخير من شهر شوال .​​