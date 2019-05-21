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3 آلاف خطيب يشاركون ​​​بمسابقة ​شهر رمضان االثقافية للأئمة والواعظات

الثلاثاء، 21 مايو 2019 03:00 ص
3 آلاف خطيب يشاركون ​​​بمسابقة ​شهر رمضان االثقافية للأئمة والواعظات خطباء مساجد
كتب - إسماعيل رفعت
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​يشارك 3 آلاف إمام مسجد وواعظة فى المسابقة الثقافية الكبرى للأئمة والواعظات خلال شهر رمضان المبارك 1440هـ ​والتى تشهد تقيما فى عدة نواحى باختبارات تحريرية وشفوية.
 
​​وتتلقى الإدارات الحكومية المختصة تأكيد الدخول ​الذى يعد ​إقرارًا بقبول الاختبار وفي حال التخلف عن حضور الاختبار يحال المخالف للشئون القانونية بالديوان العام، وسيكون الامتحان في ورقة امتحانية واحدة في الأسبوع الأخير من شهر شوال .​​
 
 
يأتى ذلك فى إطار الرسالة التثقيفية والدعوية والتنويرية، وتفعيل دور واعظات المساجد، والاستفادة بجهدهن الدعوى المتميز.
 
 
 

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إمام مسجد

المسابقة الثقافية الكبرى للأئمة والواعظات

شهر رمضان

خطباء مساجد

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