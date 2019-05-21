17.6 مليار جنيه أرباح 116 شركة مدرجة بالبورصة المصرية فى الربع الأول

كتب ـ هانى الحوتى

قال بنك الاستثمار شعاع، إن الأرباح المجمعة للشركات المدرجة بالبورصة المصرية، ارتفعت بنسبة 10% على أساس سنوى، وبنسبة نمو 12% على أساس ربع سنوى، لتصل إلى 17.62 مليار جنيه، وفقاً للشركات التى أعلنت عن نتائج أعمالها عن الربع الأول من 2019 والتى وصلت إلى 116 شركة حتى الآن، فى حين سجلت الإيرادات المجمعة نمواً بنسبة 10% على أساس سنوى، وانخفاض بنسبة 9% على أساس ربع سنوى، لتصل إلى 100.10 مليار جنيه.

وأرجع شعاع، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، النمو فى أرباح شركات البورصة، مدفوعاً بالارتفاع الملحوظ فى أرباح شركة المصرية للاتصالات، وذلك بعد تحقيقها أرباحاً مضاعفة فى الربع الأول من 2019 على أساس سنوى، لتتحول من الخسائر إلى الأرباح على أساس ربع سنوى، مدعومة بالدخل من استثماراتها فى شركة فودافون - مصر من جانب، بالإضافة إلى النمو القوى فى الإيرادات المحققة فى معظم قطاعات أعمالها على الجانب الآخر، وباستبعاد نتائج أعمال "المصرية للاتصالات" تصبح نسبة النمو فى الأرباح المجمعة 5% على أساس سنوى، ونسبة نمو 2% على أساس ربع سنوى لتصل إلى 16.01 مليار جنيه.

ونوهت إلى أنه إذا تم استبعاد جميع الشركات التى حققت نمواً أو انخفاضاً بأكثر من 100% فى أرباحها على أساس سنوى، تصل نسبة النمو فى الأرباح المجمعة إلى 6% فقط على أساس سنوى، ونسبة نمو 2% على أساس ربع سنوى.

أما عن القطاعات الرائدة فى نمو الإيرادات والأرباح، أظهرت الإيرادات نمواً مطلقاً خلال الربع الأول من 2019 على أساس سنوى، مدعومة من شركات قطاع الخدمات المالية بنسبة نمو 17% على أساس سنوى، ونسبة نمو 2% على أساس ربع سنوى، وذلك بفضل البنك التجارى الدولى – مصر، وبنك قطر الوطنى الأهلى، واللذان حققا إيرادات بلغت 5.77 مليار جنيه بنسبة نمو 25% على أساس سنوى، ونسبة انخفاض 1% على أساس ربع سنوى، 3.74 مليار جنيه بنسبة نمو 26% على أساس سنوى، ونسبة نمو 1% على أساس ربع سنوى على التوالى.

وكان ثانى أكبر القطاعات التى ساهمت فى النمو المطلق فى الإيرادات، قطاع السلع الاستهلاكية الترفيهية بنسبة نمو 27% على أساس سنوى، ونسبة انخفاض 5% على أساس ربع سنوى، مدعوماً بأداء قوى لشركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية بنسبة نمو 77% على أساس سنوى، ونسبة نمو 36% على أساس ربع سنوى، شركة غبور أوتو بنسبة نمو %23 على أساس سنوى، ونسبة انخفاض 17% على أساس ربع سنوى.

وأظهرت الأرباح نمواً مطلقاً كذلك فى الربع الأول 2019 بقيادة قطاع الخدمات المالية بنسبة نمو 24% على أساس سنوى، ونسبة نمو 19% على أساس ربع سنوى بفضل البنك التجارى الدولى – مصر، والذى حقق أرباحاً صافية بلغت 2.64 مليار جنيه بنسبة نمو 31% على أساس سنوى، ونسبة نمو 3% على أساس ربع سنوى.

وكان ثانى أ كبر القطاعات التى ساهمت فى النمو المطلق فى الأرباح قطاع الاتصالات، بنسبة نمو 104% على أساس سنوى، ونسبة نمو 63% على أساس ربع سنوى)، مدعومة بارتفاع أرباح المصرية لاتصالات، وجلوبال تليكوم القابضة، واللتان ارتفعت أرباحهما إلى 1.62 مليار جنيه بنسبة نمو 109% على أساس سنوى)، و 598 مليون جنيه 261% على أساس سنوى، ونسبة انخفاض 52% على أساس ربع سنوى على التوالى.