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الثلاثاء، 21 مايو 2019 10:40 م
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وول ستريت تغلق مرتفعة بدعم قطاع التكنولوجيا بعد تخفيف قيود هواوى

الثلاثاء، 21 مايو 2019 10:32 م
وول ستريت تغلق مرتفعة بدعم قطاع التكنولوجيا بعد تخفيف قيود هواوى بورصة وول ستريت
رويترز
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أغلقت بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع اليوم الثلاثاء بدعم من أسهم شركات التكنولوجيا، بعدما خففت الولايات المتحدة مؤقتا القيود على شركة هواوى تكنولوجيز الصينية، مما هدأ مخاوف المستثمرين من الضغط على نتائج الشركات العاملة بالقطاع فى المستقبل.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 197.7 نقطة أو 0.77% إلى 25877.6 نقطة. وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 24.23 نقطة أو 0.85% إلى 2864.46 نقطة. وصعد المؤشر ناسداك المجمع 83.35 نقطة أو 1.08% إلى 7785.72 نقطة.


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