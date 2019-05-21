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الثلاثاء، 21 مايو 2019 03:31 م
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وكيل تموين الفيوم يكرم العاملين بإدارة تطون

الثلاثاء، 21 مايو 2019 02:50 م
وكيل تموين الفيوم يكرم العاملين بإدارة تطون تكريم العاملين بادارة تموين تطون
الفيوم – رباب الجالى
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كرم عبد الفتاح شرف وكيل وزاره تموين الفيوم، العاملين بإداره تموين تطون بحضور مديرين الإدارات الخارجيه والمهندس صديق ماضى مدير عام التجاره الداخليه والمحاسب جمال عبد القوى مدير المكتب الفنى والمهندس عبد الباسط عبد النعيم مدير الرقابه التموينيه، وعدد من قيادات التموينيه.

ولفت وكيل الوزارة أن التكريم يأتى نظيراً لمجهوداتهم الدائمة فى القضاء على الفساد ومحاربه تجار السوق السوداء، ووصول الدعم لمستحقيه، والمكرمين هم المهندس محمد مصطفى منتصر مدير إداره تموين تطون، والمهندس جمعه عبد المعبود رئيس رقابه تموين تطون، ومحمود عمر الفارق مفتش بتموين تطون وأحمد كليب عبد الباقى مفتش بتموين تطون وأبوسيف احمد محمد مفتش بتموين تطون .

 


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وكيل تموين الفيوم

تكريم العاملين بادارة تطون

محاربة تجار السوق السوداء

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