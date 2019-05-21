وكيل تموين الفيوم يكرم العاملين بإدارة تطون

الفيوم – رباب الجالى

كرم عبد الفتاح شرف وكيل وزاره تموين الفيوم، العاملين بإداره تموين تطون بحضور مديرين الإدارات الخارجيه والمهندس صديق ماضى مدير عام التجاره الداخليه والمحاسب جمال عبد القوى مدير المكتب الفنى والمهندس عبد الباسط عبد النعيم مدير الرقابه التموينيه، وعدد من قيادات التموينيه.

ولفت وكيل الوزارة أن التكريم يأتى نظيراً لمجهوداتهم الدائمة فى القضاء على الفساد ومحاربه تجار السوق السوداء، ووصول الدعم لمستحقيه، والمكرمين هم المهندس محمد مصطفى منتصر مدير إداره تموين تطون، والمهندس جمعه عبد المعبود رئيس رقابه تموين تطون، ومحمود عمر الفارق مفتش بتموين تطون وأحمد كليب عبد الباقى مفتش بتموين تطون وأبوسيف احمد محمد مفتش بتموين تطون .