وكيل "الصيادلة": بحث إنهاء أزمة 300 صيدلى بالسعودية مع الحكومة

كتبت آية دعبس

قال الدكتور عصام عبد الحميد، وكيل نقابة الصيادلة، إنه التقى ظهر اليوم، الجهات المعنية بشئون المصريين العاملين بالخارج، وذلك بخصوص مشكلة 300 صيدلى عاملين بمجموعة صيدليات بالمملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أنه تم الاتصال بشكل فورى بالمستشار العمالى بالرياض، والذى أكد بدوره أن المشكلة منذ فترة، ولم يعلم بها إلا منذ 3 أيام فقط.

وأوضح عبد الحميد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم التواصل مع إدارة الصيدليات وتم تحديد ميعاد على أول الأسبوع المقبل، وسيتم اتخاذ اللازم لحل المشكلة، مشيرا إلى أن الجهات المعنية أكدت على ضرورة سرعة اتخاذ اللازم، وعمل متابعة يومية للمشكلة من جانب المستشار العمالى، وإحاطتها بها، ومتابعة الصيادلة وأسرهم، وتوفير كافة الخدمات لهم، لحين الحصول على مستحقاتهم.