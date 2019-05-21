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وزير الكهرباء: 114 قرشا متوسط تكلفة الكيلو وات ونعتمد على الدعم التبادلى

الثلاثاء، 21 مايو 2019 04:55 م
وزير الكهرباء: 114 قرشا متوسط تكلفة الكيلو وات ونعتمد على الدعم التبادلى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان - تصوير :أحمد معروف
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أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن متوسط تكلفة إنتاج سعر الكيلو وات/ساعة للعام المالى الجديد 2019/2020 يبلغ 114 قرشًا، مؤكدًا أن متوسط نسبة الزيادة الجديدة بنسبة 14.9% فى سعر بيع الطاقة للمستهلك .

وأضاف شاكر، فى تصريحات صحفية بعد مؤتمر تعديل أسعار الكهرباء، أن أقل زيادة سيتم تطبيقها على المواطنين تبلغ 4 جنيهات، لافتًا إلى أن أعلى زيادة فى فاتورة الكهرباء اعتبارًا من يوليو ستكون 93 جنيهًا.

وتابع شاكر: قطاع الكهرباء يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية بالدولة، مضيفًا أن القطاع نجح فى إضافة 25 ألفًا 426 ميجاوات على الشبكة القومية للكهرباء خلال الـ5 سنوات الماضية وهو ما يمثل 5 أضعاف قدرة الشبكة قبل 2015.

وقال شاكر إن الاستثمارات التى حدثت فى قطاع الكهرباء تمثل 11 ضعف ما تم خلال الـ 12 عامًا الماضية، لافتًا إلى أن الاستثمارات فى تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بلغت ما يقرب من 500 مليار جنيه.

وأوضح شاكر، أن إجمالى الاستثمارات فى قطاع الكهرباء منذ عام 2004 حتى عام 2015 بلغ 13 مليار جنيه، فى حين بلغت فى الفترة من عام 2016 حتى 2019 بلغت 22 مليارًا و300 مليون جنيه، وهو ما يمثل 11 ضعفًا ما تم انفاقه على قطاع الكهرباء خلال 12 عام.

وقال شاكر، إنه فى إطار خطة تطوير شبكات توزيع الكهرباء تمكنت شركات توزيع الكهرباء من تغير وإحلال وتجديد 3721 كشك من إجمالى 4614 كشك بنسبة تنفيذ 81%، لافتًا إلى أنه بانتهاء خطة التطوير فى 2024 سيكون هناك مصدران تغذية لكل حمل فى جميع أنحاء الجمهورية.

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