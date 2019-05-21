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وزير الكهرباء: خطة لتغير 20 مليون عداد تقليدى لمسبوق الدفع خلال 5 سنوات

الثلاثاء، 21 مايو 2019 11:36 ص
وزير الكهرباء: خطة لتغير 20 مليون عداد تقليدى لمسبوق الدفع خلال 5 سنوات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان - تصوير احمد معروف
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أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم وضع خطة عاجلة للانتهاء من تغيير كافة العدادات التقليدية بأخرى مسبوقة الدفع خلال 5 سنوات، موكدا أنه من المستهدف تغيير 20 مليون عداد خلال هذه الفترة وهو إنجاز غير مسبوق.
 
وأضاف شاكر خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن الأسعار الجديدة للكهرباء، أن أى عداد يتعرض للعطل أو الرفع نتيجة مديونية أو رفع قدرة أو غيرها يتم تغيره بآخر مسبوق الدفع.
 
جدير بالذكر، أن خطة ترشيد دعم الكهرباء بدأت فى العام 2015، وكان مخططا أن تنتهى فى يوليو 2019 بتحرير الأسعار من الدعم بشكل كامل، ومحاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلو وات، ومع ارتفاع سعر الدولار خلال العام 2017، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمدّ خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلا من 5، لتخفيف العبء عن المواطنين، وبالفعل وضعت الوزارة خطة جديدة تمتد عملية رفع الدعم فيها حتى يوليو 2021.
 
 
 

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