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وزير الخارجية الكويتى يتسلم رسالة خطية من نظيره السعودى

الثلاثاء، 21 مايو 2019 03:26 م
وزير الخارجية الكويتى يتسلم رسالة خطية من نظيره السعودى وزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح
الكويت (أ ش أ)
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تسلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح اليوم الثلاثاء، رسالة خطية من وزير الخارجية السعودى إبراهيم العساف، بشأن العلاقات الثنائية التى تربط البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها فى كافة المجالات، اضافة إلى القضايا محل الاهتمام المشترك.

وسلم السفير السعودى لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد آل سعود، الرسالة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى وذلك خلال اللقاء الذى عقد بينهما بديوان عام وزارة الخارجية الكويتية، بحضور مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وعدد من المسؤولين فى وزارة الخارجية.

 


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