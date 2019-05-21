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وزير الخارجية البحرينى يؤكد موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية

الثلاثاء، 21 مايو 2019 01:34 م
وزير الخارجية البحرينى يؤكد موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية وزير الخارجية البحرينى الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
المنامة (أ ش أ)
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أكد وزير الخارجية البحرينى، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أن موقف بلاده الرسمى والشعبى كان وسيظل ثابتا ومناصرا للشعب الفلسطينى فى استعادة حقوقه المشروعة فى أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم اقتصاد الشعب الفلسطينى .

وأضاف - فى بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية اليوم الثلاثاء، أن استضافة البحرين لورشة "السلام من أجل الازدهار" يندرج ضمن نهجها المتواصل والداعم للجهود الرامية لتمكين الشعب الفلسطينى من النهوض بقدراته، وتعزيز موارده لتحقيق تطلعاته المشروعة، مشددا على أنه ليس هناك أى هدف آخر من استضافة هذه الورشة.

وأعرب عن التقدير للقيادة الفلسطينية ومواقفها الثابتة وجهودها المستمرة لصيانة حقوق الشعب الفلسطينى وتحقيق تطلعاته المشروعة.

 


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