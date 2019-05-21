وزير الاقتصاد الفرنسى: اليورو مهدد اليوم بسبب الحروب التجارية

كتبت - هناء أبو العز

قال وزير الاقتصاد الفرنسى، برونو لومير، إن اليورو الأوروبى "لم يكن يوما مهددا كما هو عليه اليوم"، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية القائمة نتيجة الحروب التجارية، ورغبة بعض القادة الأوروبيين فى وقف التعامل بالعملة الموحدة.

وأضاف الوزير الفرنسى، فى تصريحات صحفية على هامش لقاء عقده مع الصحافة الدبلوماسية بالعاصمة باريس، أن "هناك من يعتقدون أن اليورو بات مُهدّدًا، وهو بالفعل لم يكن يوما مهددا كما هو عليه اليوم"، مشيرا إلى "خطر عودة الأزمة المالية".