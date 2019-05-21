video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 21 مايو 2019 06:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير الإعلام اللبنانى: الحكومة انتهت من بنود الموازنة

الثلاثاء، 21 مايو 2019 06:25 م
وزير الإعلام اللبنانى: الحكومة انتهت من بنود الموازنة وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلن وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح، انتهاء الحكومة من كافة الأرقام والبنود القانونية المرفقة بمشروع الموازنة العامة الجديدة، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء سيجتمع ظهر غد لإجراء "قراءة نهائية" لمشروع الموازنة، في ضوء التعديلات والإضافات التي تم إقرارها اليوم، على أن يعقب الجلسة النهائية مؤتمر صحفي يعقده رئيس الوزراء سعد الحريري ووزير المالية علي حسن خليل.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير الإعلام اللبناني، عقب انتهاء الجلسة الـ 17 من جلسات مجلس الوزراء المخصصة لمناقشة ودراسة مشروع الموازنة العامة الجديدة للبلاد.
وقال الوزير الجراح إن الحكومة قررت تكليف جميع الإدارات في الدولة، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المؤسسات التي يستثمرها أجانب بشكل مخالف للقانون أو تلك التي تستعين بعمال أجانب لا يحوزون على إجازة عمل قانونية.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

الحريرى: متفائل بقدرة لبنان على تخطى الأزمة الاقتصادية الصعبة

سفيرة الاتحاد الأوروبى: حريصون على استقرار لبنان وندعم جهوده نحو الإصلاح

وزير المالية اللبنانى يتوقع وصول عجز ميزانية لبنان 2019 لـ 8.3% أو أقل

لبنان: أصبح لدى الحكومة الأرقام شبه النهائية للموازنة الجديدة

لبنان

جمال الجراج

وزير الإعلام اللبنانى

الموازنة اللبنانية

أخبار العرب

عرب وعالم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
محمد شاكر: زيادة أسعار الكهرباء الجديدة 14.9% تبدأ يوليو المقبل

محمد شاكر: زيادة أسعار الكهرباء الجديدة 14.9% تبدأ يوليو المقبل

سوبر كورة يكشف أبرز 10 لاعبين مستبعدين من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

سوبر كورة يكشف أبرز 10 لاعبين مستبعدين من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

العالم الخفى.. ملائكة الله وأهل لوط.. قرية سدوم تدفع ثمن ارتكابها الفاحشة.. والقرآن الكريم يورد القصة فى عدد من السور مكملة بعضها.. أرسل الله سبحانه عدداً من الملائكة لطمأنة لوط عليه السلام وتثبيته على موقفه

العالم الخفى.. ملائكة الله وأهل لوط.. قرية سدوم تدفع ثمن ارتكابها الفاحشة.. والقرآن الكريم يورد القصة فى عدد من السور مكملة بعضها.. أرسل الله سبحانه عدداً من الملائكة لطمأنة لوط عليه السلام وتثبيته على موقفه

سفراؤنا بالخارج .. حكاية مينا مسعود بطل "علاء الدين" .. الفنان المصرى من شبرا وهاجر مع أسرته لكندا من 25 سنة .. مُعلمة الدراما شجعت موهبته.. ووالده يروى قصة اختيار "ديزنى" له من بين 2000 متقدم لبطولة الفيلم

سفراؤنا بالخارج .. حكاية مينا مسعود بطل "علاء الدين" .. الفنان المصرى من شبرا وهاجر مع أسرته لكندا من 25 سنة .. مُعلمة الدراما شجعت موهبته.. ووالده يروى قصة اختيار "ديزنى" له من بين 2000 متقدم لبطولة الفيلم

389 ألف طالب بالمدارس الحكومية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا

389 ألف طالب بالمدارس الحكومية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا

زيدان يبلغ إدارة ريال مدريد بفتح الباب لرحيل مودريتش وفاسكيز وبيل

زيدان يبلغ إدارة ريال مدريد بفتح الباب لرحيل مودريتش وفاسكيز وبيل

الرجوع الى أعلى الصفحة