وزير الإعلام اللبنانى: الحكومة انتهت من بنود الموازنة

أ ش أ

أعلن وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح، انتهاء الحكومة من كافة الأرقام والبنود القانونية المرفقة بمشروع الموازنة العامة الجديدة، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء سيجتمع ظهر غد لإجراء "قراءة نهائية" لمشروع الموازنة، في ضوء التعديلات والإضافات التي تم إقرارها اليوم، على أن يعقب الجلسة النهائية مؤتمر صحفي يعقده رئيس الوزراء سعد الحريري ووزير المالية علي حسن خليل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير الإعلام اللبناني، عقب انتهاء الجلسة الـ 17 من جلسات مجلس الوزراء المخصصة لمناقشة ودراسة مشروع الموازنة العامة الجديدة للبلاد.

وقال الوزير الجراح إن الحكومة قررت تكليف جميع الإدارات في الدولة، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المؤسسات التي يستثمرها أجانب بشكل مخالف للقانون أو تلك التي تستعين بعمال أجانب لا يحوزون على إجازة عمل قانونية.