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هل استخدام المكياج وكريمات الجلد فى نهار رمضان يبطل الصوم.. الإفتاء تجيب

الثلاثاء، 21 مايو 2019 12:46 م
هل استخدام المكياج وكريمات الجلد فى نهار رمضان يبطل الصوم.. الإفتاء تجيب مكياج - أرشيفية
كتب ــ على عبد الرحمن
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نشرت دار الإفتاء المصرية مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للإجابة على تساؤل البعض حول حكم استخدام المراهم وكريمات الجلد ومستحضرات التجميل أثناء الصوم.

وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن دهان الجلد بالكريمات والمراهم ومساحيق التجميل ونحوها كل هذا لا يفسد الصوم حتى وإن ترتب عليه تشرب الجلد بهذه المستحضرات وهذه المواد.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: "إن الصوم إنما يفسد بما يدخل إلى الجوف من منفذ مفتوح معتاد، أما ما يتشرب بالجلد ونحو ذلك فإنه لا يفسد الصوم ولا يؤثر في صحته".


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