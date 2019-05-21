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هبوط أرضى بمنشية الزهراء فى المحلة.. ولجنة من مجلس المدينة لحل الأزمة

الثلاثاء، 21 مايو 2019 11:13 ص
هبوط أرضى بمنشية الزهراء فى المحلة.. ولجنة من مجلس المدينة لحل الأزمة هبوط أرضى - أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل
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شهد شارع أحمد شوقى بمنطقة منشية الزهراء، بحى أول المحلة هبوطا أرضيا، نتيجة تسريب مياه الشرب أو الصرف الصحى.

وأكد المهندس محمد سراج رئيس مدينة المحلة لـ"اليوم السابع"، أنه تم تشكيل لجنة عاجلة من مجلس المدينة، وحى أول المحلة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، لبحث الهبوط الأرضى الذى وقع بشارع أحمد شوقى بمنطقة منشية  الزهراء.

وأشار "سراج"، إلى أن الهبوط يرجع لوجود تسريب مياه شرب أو صرف صحى أدى إلى حدوثه، مضيفا أنه سيتم الحفر بمكان الهبوط الأرضى، لتحديد أسبابه وإصلاح الخلل، وإعادة الردم مرة أخرى.

كان أهالى شارع أحمد شوقى، قد فوجئوا بحدوث هبوط أرضى بالشارع بجوار مطبق صرف صحى، وانتقل لمكان البلاغ مسئولو مجلس مدينة المحلة وحى أول المحلة، حيث تبين حدوث هبوط أرضى بطول 30 سم وعرض 30 سم بجوار مطبق الصرف الصحى.

 


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هبوط ارضى

حى اول المحلة

رئيس مدينة المحلة

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