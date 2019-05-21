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نيابة الجيزة تأمر بتشريح جثة طبيب عربى قُتل داخل منزله فى منطقة فيصل

الثلاثاء، 21 مايو 2019 11:27 ص
نيابة الجيزة تأمر بتشريح جثة طبيب عربى قُتل داخل منزله فى منطقة فيصل جثة - أرشيفية
كتب - أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بتشريح جثة طبيب يحمل جنسية دولة عربية، عُثر عليه مقتولًا داخل منزله فى منطقة فيصل، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به للوقوف على ظروف وملابسات وفاته.
 
وتلقت الأجهزة الأمنية فى الجيزة بلاغا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه فى منطقة فيصل. وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت مناظرة الجثة أن الضحية تعرّض للخنق، كما تبيّن بعثرة محتويات الشقة، بما يؤكد أن الجريمة ارتُكبت بغرض السرقة.
 
وحرّرت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة، وجارٍ تكثيف التحريات وفحص كاميرات المراقبة لكشف غموض الحادث، بينما باشرت النيابة التحقيق واستعجال التقارير الفنية والتشريحية.
 

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