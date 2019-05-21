نواب مسلمون بالكونجرس يقيمون حفل إفطار بالكابيتول

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن ثلاثة من الأعضاء المسلمين بالكونجرس أقاموا مأدبة إفطار فى الكابيتول استضافوا فيها بعض زملائهم.

ولفتت الصحيفة إلى أن الأعضاء الثلاثة المسلمين دعوا نحو 100 ضيف من بينهم رجال دين من عقائد أخرى ونشطاء مسلمين. وكان ضيف الشرف خضر خان، والد أعضاء الضباط الأمريكيين المسلمين الذى قتل فى العراق، والذى اشتهر فى عام 2016 عندما سخر منه دونالد ترامب أثناء الحملة الانتخابية الرئاسية بعد حديثه فى مؤتمر الحزب الديمقراطى.

وأشارت الصحيفة إلى أن إفطار الكونجرس الذى أقيم داخل مبنى الكابيتول كان ليلة للنائبة إلهان عمر والنائبة رشيدة طليب والنائب أندريه كارسون لتوضيح عقيدتهم لزملائهم. وإلى جانب الكباب والخبز، كانت السياسة حاضرة أيضا على مائدة الإفطار.

وقال السيناتور ريتشارد دوربين خلال مشاركته فى الحفل إن الدين الإسلامى يمنحك القيم والإلهام.وسنوقف هؤلاء القوميين البيض، فقد أصبح خطابهم كريها للغاية ومثير للانقسام بشكل قاتل كما رأينا فى تشارلوتسفيل.

وخلط زعيم الأغلبية الديمقراطى فى مجلس النواب النائب ستينى هوبر بدوره السياسة بالدين مثل كثيرين، وقال إن الإنجيل لا يقول له أن يجب جاره لو كان مسيحيا، أو لو كان غير مثلى.. الإنجيل يطلب منه أن يجبه جاره "أيا كان".