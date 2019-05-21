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الثلاثاء، 21 مايو 2019 06:32 م
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نهاد كمال عميدا لكلية السياحة والفنادق جامعة السادات

الثلاثاء، 21 مايو 2019 05:00 م
نهاد كمال عميدا لكلية السياحة والفنادق جامعة السادات جامعة السادات - أرشيفية
المنوفية -محمد فتحى
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أعلنت جامعة السادات ، اصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قرارا بتعيين الدكتورة نهاد كمال عميدا لكلية السياحة والفنادق بالجامعة،لمدة 3 سنوات قادمة .

 

وأكدت الدكتورة نهاد كمال عميدا كلية السياحة والفنادق بجامعة السادات بمحافظة المنوفية الجديد، أنها ستبذل قصارى جهدها للارتقاء بكلية السياحة والفنادق جامعة السادات لكى تكون من أفضل الكليات على مستوى كليات مصر بأكملها، ولأنها تضم العديد من أعضاء هيئة التدريس الخبرة والذين يعملون لصالح الكلية.


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