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ننشر أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى 2019

الثلاثاء، 21 مايو 2019 12:06 م
ننشر أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى 2019 الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان - تصوير احمد معروف
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ينشر "اليوم السابع" أسعار شرائح الكهرباء للقطاع التجارى، بعد إعلان الأسعار الجديدة، التى سيتم تطبيقها اعتبارا من يوليو القادم، حتى يوليو 2020.
 
وفيما يلى أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى التى يتم تطبيقها اعتبارا من يوليو المقبل:-
 
1-  الشريحة الأولى من صفر إلى 100 كيلو وات (  65 قرشا بدلا من 55 قرشا).
 
2- الشريحة الثانية  من صفر إلى  250  كيلو وات (  115 قرشا  بدلا من جنيه ).
 
3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 600  كيلو وات (  140   قرش بدلا من 115 قرش).
 
4- الشريحة الرابعة من 601 إلى ألف  كيلو وات ( 155  قرش بدلا من 145 قرش).
 
5- الشريحة الخامسة من صفر إلى  أكثر من ألف كيلو وات (   160 قرش بدلا من 150 قرش)
 
 جدير بالذكر، أن خطة ترشيد دعم الكهرباء بدأت فى العام 2015، وكان مخططا أن تنتهى فى يوليو 2019 بتحرير الأسعار من الدعم بشكل كامل، ومحاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلو وات، ومع ارتفاع سعر الدولار خلال العام 2017، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمدّ خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلا من 5، لتخفيف العبء عن المواطنين، وبالفعل وضعت الوزارة خطة جديدة تمتد عملية رفع الدعم فيها حتى يوليو 2021.
 
 
 

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