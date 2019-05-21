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نقيب الفلاحين يطالب بإعلان أسباب إقالة "السباعى" من منصبه كرئيس للمكافحة

الثلاثاء، 21 مايو 2019 08:29 م
نقيب الفلاحين يطالب بإعلان أسباب إقالة "السباعى" من منصبه كرئيس للمكافحة الدكتور ممدوح السباعى رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات
كتب عز النوبى
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قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، إن قرار إقالة الدكتور ممدوح السباعى، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات يثير الدهشة، حيث يصنف "السباعى" كأحد قيادات الوزارة النشطة خلال الفترة الأخيرة.
 

وطالب نقيب عام الفلاحين، فى بيان له اليوم الثلاثاء، بالإعلان عن أسباب قرار إقالة الدكتور ممدوح السباعى، واتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة وجود أسباب تستدعى ذلك لإنهاء حالة الجدل التى تابعت صدور قرار الإقالة.
 

وأشار أبوصدام، إلى أن "السباعى" تلقى خبر إقالته خلال جولة يجريها فى محافظة الأقصر لتفقد الاستعدادات لمواجهة حشرة الحشد الخريفية المعروفة بالحشرة الجياشة.
 

وعلق عبدالرحمن على الإقالة، بأن القرار جاء فجأة وغير متوقع، مؤكدًا أن القرار صدر فى ظروف غامضة، وكان "السباعى" فى محافظة الأقصر فى مهمة رسمية.
 

جدير بالذكر أن إقالة السباعى جاءت وفقًا للقرار الوزارى رقم 590 لسنة 2019، بتاريخ اليوم 21/5/2019 والذى كلف القرار الوارى الدكتور عصام محمد عبد السلام ياسين رئيس البحوث بمعهد بحوث وقاية النباتات، رئيسا للإدارة التى كان يشغلها "السباعى".


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