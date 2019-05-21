video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 21 مايو 2019 04:32 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نقابة المعلمين: غرفة العمليات لم تتلق أى شكاوى من المشاركين بالامتحانات

الثلاثاء، 21 مايو 2019 03:23 م
نقابة المعلمين: غرفة العمليات لم تتلق أى شكاوى من المشاركين بالامتحانات إبراهيم شاهين وكيل أول نقابة المعلمين
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق

قال إبراهيم شاهين، وكيل أول نقابة المعلمين، إن غرفة عمليات النقابة المركزية، لم تتلق أى شكاوى من أعضائها المشاركين بالامتحانات، خلال اليومين الماضيين، مشيرا إلى استمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة، وغرف فرعية للمتابعة فى النقابات الفرعية البالغ عددها 53 نقابة، وأخرى فى اللجان النقابية البالغ عددها 315.

 

وأكد شاهين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن غرفة العمليات لا تتابع سهولة أو صعوبة الامتحانات على الطلاب، ولا تستقبل شكاوى أولياء الأمور، وفقط تتابع المعلمين المشاركين بعمليات المراقبة والتصحيح، ومتابعة مدى تجهيز وتوفير استراحات جيدة لهم، وإجراءات الحماية لهم، أثناء وجودهم باللجان، والاستراحات.

 

ويأتى ذلك بالتزامن، مع تأدية طلاب الدبلومات الفنية، والصف الأول الثانوى لامتحانات نهاية العامة الدراسى.

 

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

نقابة المعلمين تنتهى من صرف معاشات دفعة أبريل للأعضاء والورثة

الأربعاء.. نقابة المعلمين تصرف معاشات دفعة أبريل للورثة

نقابة المعلمين: لم نتمكن من جمع نصف قيمة دفعة معاشات أبريل حتى الآن

5 أسئلة تكشف أسباب أزمة 686 ألفا من أصحاب المعاشات بنقابة المعلمين.. لماذا لم تُسدد النقابة لهم دفعة إبريل 2015؟.. وهل تتجه لتطبيق خصومات جديدة من المرتبات؟.. وما سبب فشلها فى إدارة أصولها وضعف استثماراتها

نقابة المعلمين تستعد للاستفتاء بـ400 مقر و4000 عضو تابعين لغرفة عملياتها

نقابة المعلمين

غرفة عمليات المعلمين

امتحانات الصف الاول الثانوى

اممتحانات الدبلومات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
محمد شاكر: زيادة أسعار الكهرباء الجديدة 14.9% تبدأ يوليو المقبل

محمد شاكر: زيادة أسعار الكهرباء الجديدة 14.9% تبدأ يوليو المقبل

سوبر كورة يكشف أبرز 10 لاعبين مستبعدين من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

سوبر كورة يكشف أبرز 10 لاعبين مستبعدين من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

العالم الخفى.. ملائكة الله وأهل لوط.. قرية سدوم تدفع ثمن ارتكابها الفاحشة.. والقرآن الكريم يورد القصة فى عدد من السور مكملة بعضها.. أرسل الله سبحانه عدداً من الملائكة لطمأنة لوط عليه السلام وتثبيته على موقفه

العالم الخفى.. ملائكة الله وأهل لوط.. قرية سدوم تدفع ثمن ارتكابها الفاحشة.. والقرآن الكريم يورد القصة فى عدد من السور مكملة بعضها.. أرسل الله سبحانه عدداً من الملائكة لطمأنة لوط عليه السلام وتثبيته على موقفه

سفراؤنا بالخارج .. حكاية مينا مسعود بطل "علاء الدين" .. الفنان المصرى من شبرا وهاجر مع أسرته لكندا من 25 سنة .. مُعلمة الدراما شجعت موهبته.. ووالده يروى قصة اختيار "ديزنى" له من بين 2000 متقدم لبطولة الفيلم

سفراؤنا بالخارج .. حكاية مينا مسعود بطل "علاء الدين" .. الفنان المصرى من شبرا وهاجر مع أسرته لكندا من 25 سنة .. مُعلمة الدراما شجعت موهبته.. ووالده يروى قصة اختيار "ديزنى" له من بين 2000 متقدم لبطولة الفيلم

389 ألف طالب بالمدارس الحكومية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا

389 ألف طالب بالمدارس الحكومية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا

زيدان يبلغ إدارة ريال مدريد بفتح الباب لرحيل مودريتش وفاسكيز وبيل

زيدان يبلغ إدارة ريال مدريد بفتح الباب لرحيل مودريتش وفاسكيز وبيل

الرجوع الى أعلى الصفحة