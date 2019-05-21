نقابة المعلمين: غرفة العمليات لم تتلق أى شكاوى من المشاركين بالامتحانات

قال إبراهيم شاهين، وكيل أول نقابة المعلمين، إن غرفة عمليات النقابة المركزية، لم تتلق أى شكاوى من أعضائها المشاركين بالامتحانات، خلال اليومين الماضيين، مشيرا إلى استمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة، وغرف فرعية للمتابعة فى النقابات الفرعية البالغ عددها 53 نقابة، وأخرى فى اللجان النقابية البالغ عددها 315.

وأكد شاهين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن غرفة العمليات لا تتابع سهولة أو صعوبة الامتحانات على الطلاب، ولا تستقبل شكاوى أولياء الأمور، وفقط تتابع المعلمين المشاركين بعمليات المراقبة والتصحيح، ومتابعة مدى تجهيز وتوفير استراحات جيدة لهم، وإجراءات الحماية لهم، أثناء وجودهم باللجان، والاستراحات.

ويأتى ذلك بالتزامن، مع تأدية طلاب الدبلومات الفنية، والصف الأول الثانوى لامتحانات نهاية العامة الدراسى.