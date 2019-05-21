نقابة الفلاحين: محور روض الفرج عيدية الرئيس للمصريين

قال الدكتور محمد مسعد نائب النقيب العام للفلاحين الزراعيين، إنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة شهدت مصر حركة بنيان عظيمة، فلا يمكن أن تتنقل من مكان لآخر بإحدى المحافظات إلا وتلمح عينك واحدا من المشروعات القومية العملاقة، وأهمها على الإطلاق المشروع القومى للطرق ومحور روض الفرج كونه أعرض كوبرى فى العالم، حيث يبلغ عرضه 64 مترا فى المنتصف ويضم أكبر فتحة ملاحية عبر نهر النيل و التى يصل عرضها إلى 300 متر.

وأوضح نائب نقيب الفلاحين فى بيان اليوم الثلاثاء، أن هذا المحور العملاق هو عيدية الرئيس عبدالفتاح السيسي للمصريين فى عيد الفطر المبارك،وكل فترة يفاجئنا الرئيس بإنجاز كبير وجديد على أرض الواقع،فمنذ تولية مسئولية الرئاسة نجده مهموما بإصلاح ما أفسدته الأنظمة السابقة،وذلك على الرغم من محاربته للإرهاب الخارجي والداخلي على حد سواء،لذلك يجب أن يفطن المصريين بكل المؤامرات التى تحاك ضد مصر ورئيسها وان يتحملو الأعباء الاقتصادية الصعبة خلال الفترة المقبلة لكي تعبر مصر من عنق الزجاجة.

وأضاف مسعد، أن مشروع محور روض الفرج شارك فى تنفيذ أعماله 4 آلاف مهندس وفنى وعامل مصرى من ذوى الخبرات الكبيرة، منهم على سبيل المثال من يعمل تحت سطح نهر النيل على مدى الـ 24 ساعة، إضافة إلى عدد كبير من المعدات، حيث يتم استخدام أكثر من 50 ونشا لحمولات تصل إلى 600 طن، و27 ماكينة دق خوازيق، وعدد كبير من المعدات وعبارتين تم تصنيعهما بترسانة الشركة فى المعصرة خصيصا للمشروع بتكلفة 46 مليون جنيه، إضافة إلى لنشات وعبارات وصالات بحرية أخرى،وهذا دليل على أن هذا الشعب حينما يريد التقدم والازدهار فإنه يفعل وينفذ دون مساعدة الآخرين.

وأشار إلى أن المحور يهدف لتسهيل عبور ناقلات التنمية لمنطقة الضبعة والأراضى الصحراوية التى يمر بها، وإيجاد مجتمعات تنموية واستثمارية جديدة وتقليل زمن الرحلات بين شمال وغرب الجمهورية، مما يساعد على حل الأزمة المرورية، وسيوفر نحو 200 ألف لتر بنزين فى اليوم، مما يسهم فى رفع الضغط عن ميزانية الدولة من خلال ترشيد البنزين والسولار المدعم.