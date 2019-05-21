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نداء قانونى.. دعوى لمواطنة تطالب بمحو اسمها من سجلات الداخلية بعد إثبات براءتها

الثلاثاء، 21 مايو 2019 12:00 ص
نداء قانونى.. دعوى لمواطنة تطالب بمحو اسمها من سجلات الداخلية بعد إثبات براءتها وزارة الداخلية - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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أقامت "ر.أ" دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب بمحو اسمها من سجلات الحاسب الآلى بوزارة الداخلية ومحو كارت المعلومات الجنائية الخاص بها فى الجنحة رقم 663 لسنة 2015 جنح قصر النيل .

واختصمت الدعوى رقم 39405 لسنة 73 قضائية إدارة المعلومات بمصلحة الآمن العام ومدير مصلحة الجوازات .

وقالت الدعوى إن الطاعنة قد اتهمت فى الجنحة رقم 663 لسنة 2015 جنح قصر النيل، وقضت المحكمة فيها حضوريًا قبول وبراءة المتهمة مما اسند إليها من اتهام .

وطالبت المدعية بمحو اسمها من سجلات الداخلية لأنها تعانى مشاكل من ذلك فى حياتها ولأنها أيضًا حصلت على براءة بالفعل فى القضية، فلذا يجب أن تنتهى علاقتها بالأمر .


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