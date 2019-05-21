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نتيجة الشهادة الاعدادية 2019

الثلاثاء، 21 مايو 2019 11:19 م
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 طلاب الاعدادية
كتب سيد الخلفاوى
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أعلنت محافظة الجيزة ،أن نتيجة الشهادة الاعدادية ستظهر الاسبوع القادم وذلك بعد الانتهاء من تجميعها واعتمادها من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وقال خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، لـ" اليوم السابع"، إن  نسبة النجاح كبيرة، مشيراً إلى أن المديرية عملت على تصحيح الامتحانات فى نفس اليوم عقب انتهاء الامتحان لسرعة ظهور النتائج.

يذكر أن مدارس الجيزة استقبلت امتحانات النقل والتى بدأت 30 أبريل الماضى، وانتهت الخميس 16 مايو المقبل، وكان أخرها امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث بدأت امتحانات شهادة إتمام التعليم الأساسى عام ورياضى ومكفوفين وصم وضعاف السمع ومهنى، بالجيزة 11 مايو الماضى واستمرت حتى 16 من نفس الشهر، والصف الاول والثانى الإعدادى عام وصم ومكفوفين ومهنى، وبدأت فى يوم 4 مايو وانتهت 9 من نفس الشهر، و امتحانات الصف الخامس و السادس الابتدائى عام ومكفوفين وفصل واحد بدأت يوم 7 واستمرت حتى 9 مايو، والصف الثانى الثانوى العام من 4 مايو وحتى 12.

 


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