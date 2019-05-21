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موقع أمريكى: قرار ترامب بحظر هواوى سلاح ذو حدين لصناعة التكنولوجيا

الثلاثاء، 21 مايو 2019 06:28 م
موقع أمريكى: قرار ترامب بحظر هواوى سلاح ذو حدين لصناعة التكنولوجيا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ
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رأى موقع (تيك رادار) الأمريكى المتخصص فى مجال التكنولوجيا اليوم الثلاثاء أن قرار الرئيس دونالد ترامب بحظر شركة (هواوى تكنولوجيز) الصينية هو سلاح ذو حدين سيؤثر على صناعة التكنولوجيا فى قطبى الاقتصاد العالمى وعلى الصعيد العالمى أيضًا.
وذكر الموقع - فى تقرير - أن الولايات المتحدة لن تتمكن - على الأرجح - من إجبار الدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي على حظر الشركة الصينية نظرًا لما تتميز به حلول الجيل الخامس الخاصة بالشركة من انخفاض في ثمنها وقدرتها التنافسية في مواجهة نظرائها العاملين في نفس المجال بالأسواق العالمية.
وأوضح الموقع أن قرار الإدارة الأمريكية سينعكس - بالتأكيد - على مبيعات مزودي المكونات في الولايات المتحدة، وسينعكس كذلك على حجم مبيعات البائعين في الصين.
وأردف الموقع يقول: إن واشنطن تمتلك بالتأكيد نفوذًا كافية للتأثير على قرارات بعض الدول عالميًا، والتي قد تستغلها إدارة ترامب في توسعة الحصار المفروض على الشركة الصينية.


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