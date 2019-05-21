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موسكو تعتزم استكمال بناء قاعدة لقوات الدفاع الجوى الروسى بالقطب الشمالى

الثلاثاء، 21 مايو 2019 11:04 ص
موسكو تعتزم استكمال بناء قاعدة لقوات الدفاع الجوى الروسى بالقطب الشمالى وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو
موسكو (أ ش أ)
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أكد نائب وزير الدفاع الروسى، دميترى بولجاكوف، أن قاعدة قوات الدفاع الجوى التابعة لأسطول بحر الشمال الروسى فى منطقة القطب الشمالى ستكون جاهزة للاستخدام خلال هذا العام.

وقال بولجاكوف - فى تصريح صحفى اليوم الثلاثاء "نخطط هذا العام لاستكمال عملية بناء معسكر وتجمع سكنى لضباط وضباط صف وأفراد قوات الدفاع الجوى التابعة لأسطول بحر الشمال فى بلدة تيكسى" .

وأضاف " أنه سيتم ربط كافة وحدات هذا التجمع السكنى مع بعضها البعض بممرات مغطاة كى لا يضطر أحد لمغادرة التجمع من أجل الانتقال بين وحدة وأخرى فى ظروف طقس القطب الشمالى القاسية جدا".

 


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