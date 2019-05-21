وأضاف جريزلوف - في تصريح اليوم الثلاثاء - "من المفهوم أن أوكرانيا في مرحلة انتقالية، حيث تسلم الرئيس الجديد مهام منصبه للتو ، وأعلن ممثلو وفد كييف في مجموعة الاتصال استقالتهم، ولم يتم الإعلان رسميا عن التشكيل الجديد لهذا الوفد"، موضحا أن أعضاء مجموعة الاتصال وافقوا على منح كييف وقتا إضافيا لتشكيل وفدها الجديد.

وأضاف المندوب الروسي "أن الرئيس الأوكراني الجديد يستطيع استخدام سلطاته من أجل وقف إطلاق النار والاستفزازات في دونباس، ويكفي أن يأمر قواته بوقف إطلاق النار".

من ناحية أخرى، اعتبر رئيس جمهورية (القرم) الروسية سيرجي أكسيونوف، أن دعوة الرئيس الأوكراني الولايات المتحدة إلى تشديد العقوبات ضد روسيا بمثابة "استمرار مباشر لسياسة الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو".

وكان الرئيس الأوكراني الجديد عقد أمس الإثنين لقاء مع ممثلي الإدارة والكونجرس الأمريكيين، دعاهم خلاله لتشديد العقوبات ضد روسيا.