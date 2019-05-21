موانئ البحر الأحمر تعلن تداول 570 ألف طن بضائع عامة خلال إبريل

أعلنت هيئة موانىء البحر الأحمر تحقيق تداول مقداره 570 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر إبريل الماضى بنسبة زيادة 32% عن الفترة المثيلة للعام الماضى حيث سجلت الواردات 286 ألف طن بينما سجلت الصادرات 284 الف طن بنسبة زيادة 6% عن الفترة المثيلة للعام الماضى.

وشهد ميناء سفاجا تداول 381 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 40% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 244 الف طن و صادر 137 الف طن بينما شهد ميناء نويبع تداول 58 الف طن بنسبة زيادة 18% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 13 الف طن و صادر 45 الف طن بضائع ، فيما شهد ميناء السويس تداول 36 الف طن بضائع بنسبة زيادة 3% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 5 الاف طن وصادر 31 الف طن بضائع وشهد ميناء الزيتيات وصول 24 الف طن بروبلين بينما شهد ميناء الحمراوين تصدير 71 ألف طن فوسفات.

ووجه اللواء أيمن صالح رئيس الهيئة بتقديم كافة الخدمات للسفن المتراكية على الأرصفة والعمل على زيادة معدلات التداول وضرورة توفير معدات حديثة لعمليات الشحن والتفريغ وعمالة مدربة لتقليل الزمن المستغرق فى ذلك للوصول لمعدلات التداول العالمية لانهاء اجراءات الشاحنات مع تفعيل الفاتورة الموحدة لجميع الجهات العاملة بالموانىء وتطبيق نظام التوقيع الالكترونى لكافة الجهات داخل الميناء وخاصة التوكيلات الملاحية لسرعة وسهولة تبادل البيانات والمكاتبات الكترونيا من خلال المنظومة الالكترونية بالميناء .