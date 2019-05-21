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الثلاثاء، 21 مايو 2019 12:29 م
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مواطن يقطع 5 أعمدة إنارة بالطريق الدولى بمدينة بئر العبد ..ومجلس المدينة يحقق

الثلاثاء، 21 مايو 2019 12:08 م
مواطن يقطع 5 أعمدة إنارة بالطريق الدولى بمدينة بئر العبد ..ومجلس المدينة يحقق مدينة بئر العرب
شمال سيناء ـ محمد حسين
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أعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء، التحقيق فى شكوى عدد من الأهالى من قيام أحد المواطنين بالتعدى على أعمدة الكهرباء على مسار الطريق الدولى وذلك بعدما قام بقطع 5 أعمدة إنارة وقام ببيعها.
 
وأوضح بيان للمجلس اليوم، إنه تم تحويل شكوى تلقاها رئيس مجلس المدينة العميد إيهاب فرغلى، من أحد الأهالى، بوجود تقطيع لعدد 5 أعمدة إنارة على الطريق الدولى، فى نطاق قرية 6 أكتوبر، وبحسب الشكوى ان هذه الأعمدة تم بيعها، وأن المكان يفتقد للرقابة والأهالى يطالبون بالتحقيق .
 
واكد المجلس، الترحيب بكافة الشكاوى وسرعة الرد عليها، وتكليف رؤساء القرى بمتابعة كافة الجوانب الخدمية فى كل قرية من قرى المركز .
 
 

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