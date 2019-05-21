مواطن يقطع 5 أعمدة إنارة بالطريق الدولى بمدينة بئر العبد ..ومجلس المدينة يحقق

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء، التحقيق فى شكوى عدد من الأهالى من قيام أحد المواطنين بالتعدى على أعمدة الكهرباء على مسار الطريق الدولى وذلك بعدما قام بقطع 5 أعمدة إنارة وقام ببيعها.

وأوضح بيان للمجلس اليوم، إنه تم تحويل شكوى تلقاها رئيس مجلس المدينة العميد إيهاب فرغلى، من أحد الأهالى، بوجود تقطيع لعدد 5 أعمدة إنارة على الطريق الدولى، فى نطاق قرية 6 أكتوبر، وبحسب الشكوى ان هذه الأعمدة تم بيعها، وأن المكان يفتقد للرقابة والأهالى يطالبون بالتحقيق .

واكد المجلس، الترحيب بكافة الشكاوى وسرعة الرد عليها، وتكليف رؤساء القرى بمتابعة كافة الجوانب الخدمية فى كل قرية من قرى المركز .