video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 21 مايو 2019 05:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

من كل بلد قطفة.. أحوال المسلمين فى شهر رمضان حول العالم × 10 صورة

الثلاثاء، 21 مايو 2019 04:04 م
من كل بلد قطفة.. أحوال المسلمين فى شهر رمضان حول العالم × 10 صورة رمضان حول العالم
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
إضافة تعليق

تتنوع أحوال المسلمين فى شهر رمضان الكريم ، حيث نجد أن لكل بلد لها عاداتها وتقاليدها الخاصة فى الشهر المعظم، وتختلف العادات من مكان إلى آخر، إلا أن جميع مسلمي العالم يجتمون على شيء واحد وهو الصوم تطوعا لله سبحانه وتعالى، والتجمع على موائد الإفطار لحظة أذان المغرب.

ويطوف "اليوم السابع" بك أنحاء العالم ليرصد كيف يقضى المسلمون أوقاتهم وعاداتهم فى شهر رمضان.

 

الإفطار-فى-العراق
الإفطار-فى-العراق

 

رمضان-فى-الإماارت
رمضان فى الإمارات

 

صلاة-المغرب-فى-الهند-بعد-الفطار
صلاة المغرب فى الهند بعد الفطار

 

طفل-يطعم-والده-المبتورة-يداه
طفل يطعم والده المبتورة يداه

 

مدفع-الإفطار-فى-الأردن
مدفع الإفطار فى الأردن

 

مراسم-الإفطار-فى-الإمارات
مراسم الإفطار فى الإمارات

 

مراسم-الإفطار-فى-العراق
مراسم الإفطار فى العراق

 

مواطنون-يتناولون-الإفطار-على-متن-ناقلة-نفط
مواطنون يتناولون لإفطار على متن ناقلة نفط

 

قراءة القرأن فى الهند
قراءة القرأن فى الهند

 

موائد الإفطار فى الأردن
موائد الإفطار فى الأردن

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

شاهد.. طفل عراقى يطعم والده المبتورة يداه فى إفطار رمضان

فطارك عربى.. المسخن والمقلوبة أكلات رمضانية من فلسطين

أشهر 30 مجرما فى رمضان.. أدهم الشرقاوي فتوة الغلابة تصدى للانجليز وخانه بدران

هل استخدام المكياج وكريمات الجلد فى نهار رمضان يبطل الصوم.. الإفتاء تجيب

شهر رمضان

باكستان

العراق

الإمارات

أذان المغرب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
محمد شاكر: زيادة أسعار الكهرباء الجديدة 14.9% تبدأ يوليو المقبل

محمد شاكر: زيادة أسعار الكهرباء الجديدة 14.9% تبدأ يوليو المقبل

سوبر كورة يكشف أبرز 10 لاعبين مستبعدين من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

سوبر كورة يكشف أبرز 10 لاعبين مستبعدين من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

العالم الخفى.. ملائكة الله وأهل لوط.. قرية سدوم تدفع ثمن ارتكابها الفاحشة.. والقرآن الكريم يورد القصة فى عدد من السور مكملة بعضها.. أرسل الله سبحانه عدداً من الملائكة لطمأنة لوط عليه السلام وتثبيته على موقفه

العالم الخفى.. ملائكة الله وأهل لوط.. قرية سدوم تدفع ثمن ارتكابها الفاحشة.. والقرآن الكريم يورد القصة فى عدد من السور مكملة بعضها.. أرسل الله سبحانه عدداً من الملائكة لطمأنة لوط عليه السلام وتثبيته على موقفه

سفراؤنا بالخارج .. حكاية مينا مسعود بطل "علاء الدين" .. الفنان المصرى من شبرا وهاجر مع أسرته لكندا من 25 سنة .. مُعلمة الدراما شجعت موهبته.. ووالده يروى قصة اختيار "ديزنى" له من بين 2000 متقدم لبطولة الفيلم

سفراؤنا بالخارج .. حكاية مينا مسعود بطل "علاء الدين" .. الفنان المصرى من شبرا وهاجر مع أسرته لكندا من 25 سنة .. مُعلمة الدراما شجعت موهبته.. ووالده يروى قصة اختيار "ديزنى" له من بين 2000 متقدم لبطولة الفيلم

389 ألف طالب بالمدارس الحكومية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا

389 ألف طالب بالمدارس الحكومية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا

زيدان يبلغ إدارة ريال مدريد بفتح الباب لرحيل مودريتش وفاسكيز وبيل

زيدان يبلغ إدارة ريال مدريد بفتح الباب لرحيل مودريتش وفاسكيز وبيل

الرجوع الى أعلى الصفحة