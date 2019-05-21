من كل بلد قطفة.. أحوال المسلمين فى شهر رمضان حول العالم × 10 صورة

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

تتنوع أحوال المسلمين فى شهر رمضان الكريم ، حيث نجد أن لكل بلد لها عاداتها وتقاليدها الخاصة فى الشهر المعظم، وتختلف العادات من مكان إلى آخر، إلا أن جميع مسلمي العالم يجتمون على شيء واحد وهو الصوم تطوعا لله سبحانه وتعالى، والتجمع على موائد الإفطار لحظة أذان المغرب.

ويطوف "اليوم السابع" بك أنحاء العالم ليرصد كيف يقضى المسلمون أوقاتهم وعاداتهم فى شهر رمضان.



الإفطار-فى-العراق



رمضان فى الإمارات



صلاة المغرب فى الهند بعد الفطار



طفل يطعم والده المبتورة يداه



مدفع الإفطار فى الأردن



مراسم الإفطار فى الإمارات



مراسم الإفطار فى العراق



مواطنون يتناولون لإفطار على متن ناقلة نفط



قراءة القرأن فى الهند