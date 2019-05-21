منظمة دولية تتوقع انهيار النمو العالمى بسبب حرب الرسوم بين الصين وأمريكا

رويترز

قالت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، اليوم الثلاثاء، إن النمو فى الصين والولايات المتحدة قد يقل بين 0.2 و0.3% فى المتوسط بحلول 2021 و2022، إذا لم يعدل البلدان عن تبادل الرسوم الجمركية فى ظل نزاعهما التجارى الذي قلّص توقعات النمو العالمى.

كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد زاد الرسوم على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، من 10 إلى 25%، فى إطار النزاع التجارى المحتدم بين البلدين، بينما قالت بكين إنها سترفع الرسوم على سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار.

وأضافت المنظمة فى تقرير صادر عنها، أن التوقعات الاقتصادية تشير إلى تحقيق الاقتصاد العالمى نموا بنسبة 3.2% خلال العام الجارى، لأن نمو حجم التجارة تقلّص إلى النصف تقريبا هذا العام مسجلا 2.1%. متابعة: "ستكون تلك أبطا وتيرة نمو اقتصادى منذ 2016، وستقل قليلا عن التوقع السابق للمنظمة الصادر فى مارس الماضى، مشيرا إلى تحقيق نمو بنسبة 3.3%".

وبحسب تقرير المنظمة التى تعمل من باريس، سيكون وضع الاقتصاد العالمى أفضل قليلا فى العام المقبل، بمعدل نمو 3.4%، لكن هذا التقدم مرهون بتراجع الولايات المتحدة والصين عن زيادة الرسوم المعلنة خلال الشهر الجارى. ودون أخذ الجولة الأخيرة من الزيادات فى الاعتبار، تتوقع المنظمة أن تتفوق الولايات المتحدة على الاقتصادات الكبرى الأخرى بنمو 2.8% هذا العام ارتفاعا من 2.6% فى توقعات مارس. ومن المتوقع أن يتباطأ نمو أكبر اقتصاد فى العالم إلى 2.3% خلال العام المقبل، حتى مع عدم تنفيذ زيادات الرسوم الجديدة.