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ملهمش فى الفن.. متلازمة تسبب الإغماء والجنون لو شفت لوحات فنية

الثلاثاء، 21 مايو 2019 07:30 م
ملهمش فى الفن.. متلازمة تسبب الإغماء والجنون لو شفت لوحات فنية متلازمة ستندهل
كتبت هند عادل
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الفن والجمال وسيلة للترفيه عن النفس والشعور براحه نفسية، ولكن لكل قاعدة شواذ ،"متلازمة ستندهل" مرض نفسي غريب شاذ يجعل المريض به يصاب بأعراض جسدية خطيرة، حين يرى الجمال قد تصل إلى فقدان الوعى ، وتسمى تلك الحالة الغريبة بـ"هجوم الجمال" ،وفقا لما ذكره موقع "psychologytoday"

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ما هى متلازمة ستندهل

واحدة من الاضطرابات النفسية الأكثر غرابة التي قد تواجه الإنسان، فهى المرض النفسي الجسدي ومتلازمة ستندهل  ،المعروفة أيضًا باسم متلازمة فلورنس وفرط كولتوريا الدم ، المحفز لظهورها هو  الأعمال الفنية التي ينظر إليها الفرد على أنها جميلة وتوجد جميعها في مكان واحد مثل "المعارض الفنية".

أعراض متلازمة ستندهل

عندما يتعرض الأفراد المتأثرون للأعمال الفنية المركزة، فإنهم يعانون من مجموعة واسعة من الأعراض، ومنها:  

-القلق البدني والعاطفي.

-زيادة معدل ضربات القلب.

-الدوخة الشديدة.

-فقدان الوعى.

-الارتباك والغثيان.

-فقدان الذاكرة المؤقت.

-جنون العظمة.

-الهلوسة و "الجنون" المؤقت.

-الارهاق الشديد.

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سبب تسميه المتلازمة بهذا الاسم

تسميت تلك المتلازمة على اسم المؤلف الفرنسي هنري ماري بيل  الذي اشتهر باسمه "ستندهل"،  والذي وصف بالتفصيل تجربته القاسية في كتاب في القرن التاسع عشر "نابولي وفلورنسا" حيث ذهب فى رحلة من ميلانو إلى ريجيو لمشاهدة فن فلورنس في عصر النهضة الإيطالية (ومن هنا جاءت تسميته باسم متلازمة فلورنسا)، فعندما زار ستندهل  كاتدرائية كروز في فلورنسا وشاهد لأول مرة لوحات جدارية مشهورة أصيب بانفعال شديد وخفقان في القلب وفر هاربا قبل أن يفقد الوعى.

 

 


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