مقتل 8 مسلحين فى عملية أمنية في شمال أفغانستان

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أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، أن قوات الجيش والشرطة نفذت عملية أمنية في إقليم بغلان شمال أفغانستان؛ مما أسفر عن مقتل 8 من عناصر الجماعات المُسلحة المناهضة للحكومة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي - في تصريح أوردته وكالة أنباء "خامة - برس" الأفغانية اليوم، الاثنين، إن العملية نُفذت بواسطة رجال أمن مُنتمين لمؤسسات أمنية مختلفة في البلاد. مُشيرًا إلى أن العملية أسفرت عن مقتل 8 مُسلحين وإصابة 4 آخرين.

وأضاف رحيمي، أنه تم تطهير أكثر من 10 قرى من العناصر المُسلحة، التي كانت تتواجد بها خلال تنفيذ العملية نفسها.

ولم تُعلق الجماعات المُسلحة المناهضة للحكومة، والتي من بينها حركة طالبان، على تلك الأنباء حتى الآن.

ويُعد إقليم بغلان واحدا من الأقاليم، التي تنشط بها تلك الجماعات، حيث يشن مُسلحو طالبان العديد من الهجمات الإرهابية في بعض المناطق الحيوية بالإقليم الشمالي، لاستهداف المؤسسات الأمنية والحكومية هناك.