video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 21 مايو 2019 02:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقتل 30 إرهابيا وتدمير 12 عربة فى أعنف هجوم بريف حماة منذ أشهر

الثلاثاء، 21 مايو 2019 02:12 م
مقتل 30 إرهابيا وتدمير 12 عربة فى أعنف هجوم بريف حماة منذ أشهر سوربا
وكالات الأنباء
إضافة تعليق

هاجمت المجموعات المسلحة المنتشرة فى المنطقة المصنفة على أنها "منزوعة السلاح" مواقع الجيش السورى صباح يوم الاثنين، انطلاقا من مواقعها فى اللطامنة وكفرزيتا شمال حماة.

 

ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصدر عسكري، قوله: "إنه فى تمام الساعة الثالثة من صباح يوم الاثنين شنت مجموعات مسلحة تابعة لتنظيمى "جيش العزة" و"حراس الدين" الإرهابيين هجوما عنيفا باتجاه مواقع الجيش السورى على محور الحماميات بريف حماة الشمالي، حيث دارت اشتباكات عنيفة استمرت لست ساعات أسفرت عن مقتل أكثر من 30 مسلحا وإصابة آخرين، إضافة إلى تدمير 12 آلية مزودة برشاشات، على حين لقى أربعة جنود سوريين حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون خلال الاشتباكات.

 

وأضاف المصدر أن سلاحى المدفعية وراجمات الصواريخ فى الجيش السورى استهدفا خطوط إمداد المسلحين الخلفية.

 

وكشف المصدر أن هذا الهجوم يعتبر الأعنف للتنظيمات الإرهابية المسلحة باتجاه مواقع الجيش السورى منذ أشهر، موضحاً أن الاستعدادات التى اتخذها الجيش، والجاهزية العالية لقواته والمعلومات الاستخبارية ساعدت وحداته على إحباط هذا الهجوم وإلحاق أضرار وخسائر كبيرة بالفصائل المهاجمة.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

مذيعة إيزيدية تنجو من قبضة "داعش" سوريا بعد 5 سنوات من اختطافها فى العراق

400 عضو بالكونجرس يطالبون إدارة ترامب بوضع استراتيجية فى سوريا

سحورك عربى.. فلافل شامية وفطائر الجبن أكلات السحور فى سوريا

سوريا والهند تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

بريطانيا تبدأ تجريم مواطنين بسبب زيارة مناطق فى سوريا

الجارديان: البريطانيون يواجهون عقوبة السجن 10 سنوات حال زيارتهم سوريا

اعترافات عناصر القاعدة المتهمين بمحاولة اغتيال السفيرة الأمريكية: خططنا لاستهدافها أثناء زيارتها مولد السيد البدوى.. أحد المتهمين: منحونى 20 ألف جنيه وسافرت سوريا عبر تركيا للقتال مع تنظيم القاعدة فى سوريا

سوربا

أخبار عربية

أخبار سوريا اليوم

الإرهاب

أخبار العالم اليوم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
سوبر كورة يكشف أبرز 10 لاعبين مستبعدين من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

سوبر كورة يكشف أبرز 10 لاعبين مستبعدين من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

العالم الخفى.. ملائكة الله وأهل لوط.. قرية سدوم تدفع ثمن ارتكابها الفاحشة.. والقرآن الكريم يورد القصة فى عدد من السور مكملة بعضها.. أرسل الله سبحانه عدداً من الملائكة لطمأنة لوط عليه السلام وتثبيته على موقفه

العالم الخفى.. ملائكة الله وأهل لوط.. قرية سدوم تدفع ثمن ارتكابها الفاحشة.. والقرآن الكريم يورد القصة فى عدد من السور مكملة بعضها.. أرسل الله سبحانه عدداً من الملائكة لطمأنة لوط عليه السلام وتثبيته على موقفه

389 ألف طالب بالمدارس الحكومية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا

389 ألف طالب بالمدارس الحكومية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا

زيدان يبلغ إدارة ريال مدريد بفتح الباب لرحيل مودريتش وفاسكيز وبيل

زيدان يبلغ إدارة ريال مدريد بفتح الباب لرحيل مودريتش وفاسكيز وبيل

الرجوع الى أعلى الصفحة