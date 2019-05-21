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مقتل 10 من مسلحى حركة "طالبان" بإقليم "فارياب" فى أفغانستان

الثلاثاء، 21 مايو 2019 08:01 ص
مقتل 10 من مسلحى حركة "طالبان" بإقليم "فارياب" فى أفغانستان عناصر من الجيش الافغانى
كابول /أ ش أ/
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أعلن الجيش الأفغانى اليوم الثلاثاء، مقتل 10 من مسلحى حركة "طالبان" وإصابة 6 آخرين بجروح، فى غارات جوية شنتها القوات الأفغانية فى إقليم "فارياب" الواقع شمال البلاد.

وأضاف الجيش - فى بيان له نقلته قناة "طلوع" الأفغانية - أنه تم تنفيذ 3 غارات جوية على مخابئ لحركة "طالبان" فى منطقة "دولت أباد" بإقليم "فارياب"، مشيرا إلى أن الغارات لم تلحق أى أذى بالمدنيين هناك.

وفى الوقت نفسه، أشار البيان إلى إصابة ما لا يقل عن 15 مدنيا بينهم أطفال فى حى "ألمار" بإقليم "فارياب" جراء سقوط صاروخ أطلقته حركة "طالبان" على منزلهم.

 


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