مقاتلات أمريكية ترافق طائرات روسية أثناء تحليق دورى فوق المياه المحايدة

موسكو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أربع طائرات روسية حاملة للصواريخ، من طراز "تى يو95 ام اس" قامت بالتحليق لمدة 12 ساعة فوق مياه : تشوكشى، وبيرينجوف، واخوتسك، حيث رافقتها مقاتلات تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز "إأف 22".

وجاء فى بيان الوزارة - الذى بثته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - أن أربع طائرات حاملة للصواريخ من طراز "تو95 ام اس" تابعة للقوات الروسية قامت برحلات "مجدولة " فى المجال الجوى، فوق المياه "المحايدة " لبحر تشوكوتكا وبيرنج وأوكوتسك، وكذلك على طول الساحل الغربى لآلاسكا، والساحل الشمالى لجزر "أليوتيان".

وأشار البيان إلى أن الطائرات الروسية كانت مصحوبة فى مناطق معينة من الطريق، بمقاتلات تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز "إف 22".