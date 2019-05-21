video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 21 مايو 2019 04:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مقاتلات أمريكية ترافق طائرات روسية أثناء تحليق دورى فوق المياه المحايدة

الثلاثاء، 21 مايو 2019 02:55 م
مقاتلات أمريكية ترافق طائرات روسية أثناء تحليق دورى فوق المياه المحايدة مقاتلة أمريكية ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أربع طائرات روسية حاملة للصواريخ، من طراز "تى يو95 ام اس" قامت بالتحليق لمدة 12 ساعة فوق مياه : تشوكشى، وبيرينجوف، واخوتسك، حيث رافقتها مقاتلات تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز "إأف 22".

وجاء فى بيان الوزارة - الذى بثته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - أن أربع طائرات حاملة للصواريخ من طراز "تو95 ام اس" تابعة للقوات الروسية قامت برحلات "مجدولة " فى المجال الجوى، فوق المياه "المحايدة " لبحر تشوكوتكا وبيرنج وأوكوتسك، وكذلك على طول الساحل الغربى لآلاسكا، والساحل الشمالى لجزر "أليوتيان".

وأشار البيان إلى أن الطائرات الروسية كانت مصحوبة فى مناطق معينة من الطريق، بمقاتلات تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز "إف 22".

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

الكرملين يتهم واشنطن بتصعيد حدة التوتر بتحليق مقاتلات أمريكية قرب الحدود الروسية

مقاتلتان أمريكيتان ترافقان قاذفات روسية فوق المحيط المتجمد الشمالى

الدفاع الروسية: مقاتلات أمريكية رافقت طائرات روسية فوق المياه المحايدة

مقاتلتان أمريكيتان تعترضان قاذفتين روسيتين قبالة الأسكا

مقاتلات امريكيه

طائرات روسيه

طائرات حامله للصواريخ

امريكا

روسيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
محمد شاكر: زيادة أسعار الكهرباء الجديدة 14.9% تبدأ يوليو المقبل

محمد شاكر: زيادة أسعار الكهرباء الجديدة 14.9% تبدأ يوليو المقبل

سوبر كورة يكشف أبرز 10 لاعبين مستبعدين من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

سوبر كورة يكشف أبرز 10 لاعبين مستبعدين من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

العالم الخفى.. ملائكة الله وأهل لوط.. قرية سدوم تدفع ثمن ارتكابها الفاحشة.. والقرآن الكريم يورد القصة فى عدد من السور مكملة بعضها.. أرسل الله سبحانه عدداً من الملائكة لطمأنة لوط عليه السلام وتثبيته على موقفه

العالم الخفى.. ملائكة الله وأهل لوط.. قرية سدوم تدفع ثمن ارتكابها الفاحشة.. والقرآن الكريم يورد القصة فى عدد من السور مكملة بعضها.. أرسل الله سبحانه عدداً من الملائكة لطمأنة لوط عليه السلام وتثبيته على موقفه

سفراؤنا بالخارج .. حكاية مينا مسعود بطل "علاء الدين" .. الفنان المصرى من شبرا وهاجر مع أسرته لكندا من 25 سنة .. مُعلمة الدراما شجعت موهبته.. ووالده يروى قصة اختيار "ديزنى" له من بين 2000 متقدم لبطولة الفيلم

سفراؤنا بالخارج .. حكاية مينا مسعود بطل "علاء الدين" .. الفنان المصرى من شبرا وهاجر مع أسرته لكندا من 25 سنة .. مُعلمة الدراما شجعت موهبته.. ووالده يروى قصة اختيار "ديزنى" له من بين 2000 متقدم لبطولة الفيلم

389 ألف طالب بالمدارس الحكومية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا

389 ألف طالب بالمدارس الحكومية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا

زيدان يبلغ إدارة ريال مدريد بفتح الباب لرحيل مودريتش وفاسكيز وبيل

زيدان يبلغ إدارة ريال مدريد بفتح الباب لرحيل مودريتش وفاسكيز وبيل

الرجوع الى أعلى الصفحة