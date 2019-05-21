مصر للطيران تنقل 11620 معتمرا فلسطينيا على متن 48 رحلة إلى الأراضى المقدسة

تمكنت الشركة الوطنية مصر للطيران، من نقل 11620 معتمرا فلسطينيا على متن 48 رحلة جوية إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، حيث سيرت الشركة، الاثنين، 4 رحلات مخصصة لمعتمرى فلسطين، وذلك فق بروتوكول تعاون مع الجانب الفلسطينى تقوم بموجبه بتسيير 56 رحلة جوية، لنقل 13 ألف معتمر من دولة فلسطين بداية من 4 مارس حتى 5 يونيو المقبل.
وحرص مطار القاهرة بالتنسيق مع مصر للطيران، على توفير فريق من العلاقات العامة لإنهاء إجراءات وصول المعتمرين الفلسطينيين القادمين من معبر رفح البري، وتسهيل إجراءات سفر كبار السن.
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