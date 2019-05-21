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مصر للطيران تنقل 11620 معتمرا فلسطينيا على متن 48 رحلة إلى الأراضى المقدسة

الثلاثاء، 21 مايو 2019 12:59 ص
مصر للطيران تنقل 11620 معتمرا فلسطينيا على متن 48 رحلة إلى الأراضى المقدسة مطار القاهرة الدولى - أرشيفية
كتب أحمد حمادة
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تمكنت الشركة الوطنية مصر للطيران، من  نقل 11620  معتمرا فلسطينيا على متن 48 رحلة جوية إلى  الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، حيث سيرت الشركة، الاثنين، 4 رحلات مخصصة لمعتمرى فلسطين، وذلك فق بروتوكول تعاون مع الجانب الفلسطينى تقوم بموجبه بتسيير 56 رحلة جوية، لنقل 13 ألف معتمر من دولة فلسطين بداية من 4 مارس حتى 5 يونيو المقبل.

وحرص مطار القاهرة بالتنسيق مع مصر للطيران، على توفير فريق من العلاقات العامة لإنهاء إجراءات وصول المعتمرين الفلسطينيين القادمين من معبر رفح البري، وتسهيل إجراءات سفر كبار السن.

 


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