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مصر للطيران تسير 18 رحلة تقل 2800 معتمر إلى الأراضى المقدسة

الثلاثاء، 21 مايو 2019 11:57 م
مصر للطيران تسير 18 رحلة تقل 2800 معتمر إلى الأراضى المقدسة مطار القاهرة الدولى
كتب محمود عبد الغنى
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سيرت الشركة الوطنية مصر للطيران اليوم الثلاثاء، 18 رحلة إلى جدة والمدينة من مطاري القاهرة  وبرج العرب الي الأراضي المقدسة،  وذلك لنقل 2800 معتمر، وذلك بواقع 10 رحلات إلى جدة و8 رحلات الي مطار المدينة.

جدير بالذكر، أنه من المقرر أن تسير الشركة أكثر من 500 رحلة جوية منتظمة، وإضافية من المطارات المصرية "القاهرة وبرج العرب والأقصر" لنقل 100 ألف معتمر حددتهم وزارة السياحة للعام الجارى ضمن الكوتة المخصصة لموسم العمرة، وذلك بالتعاون مع باقى الشركات الأخرى العاملة بموسم العمرة.


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