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الثلاثاء، 21 مايو 2019 03:29 م
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مصرع فتاة إثر إنقلاب سيارتها على طريق المحلة - كفر الشيخ

الثلاثاء، 21 مايو 2019 02:57 م
مصرع فتاة إثر إنقلاب سيارتها على طريق المحلة - كفر الشيخ جثه - أرشيفية
الغربيه - محمد طارق
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لقيت فتاة مصرعها، إثر حادث أليم وإنقلاب سيارتها الملاكى بطريق "المحلة - كفر الشيخ" ومقيمه بمنطقة شكرى التابعة لمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

كان اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية، تلقى أخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكى لفتاة تدعى "نورا م ال"  من المحلة الكبرى أثناء عودتها من كفر الشيخ أدى إلى مصرعها .

وتم نقل الجثة إلى المستشفى العام لتوقيع كشف الطبى عليها واستخراج تصريح بالدفن ، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة .

 

 


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انقلاب سيارة بطريق المحلة كفر الشيخ

مصرع فتاه

مدير امن الغربية

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