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مصرع طفلة متأثرة بإصاباتها إثر سقوط بلكونة بها من الطابق الخامس بالمحلة

الثلاثاء، 21 مايو 2019 02:49 ص
مصرع طفلة متأثرة بإصاباتها إثر سقوط بلكونة بها من الطابق الخامس بالمحلة جثة - صورة أرشيفية
الغربية - عادل ضرة
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لفظت الطفلة ريتال رضا نبيل 8 سنوات أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى المحلة العام، متأثرة باصاباتها، إثر سقوطها ووالدتها من الطابق الخامس بعد انهيار بلكونة الشقة، أمس الاثنين، بشارع حسب النبي بمنطقة الجمهورية، ثان المحلة بمحافظة الغربية.

كان  اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من اللواء أشرف الخلاوي مساعد المدير لفرقة شرطة المحلة، بانهيار بلكونه منزل بالطابق الخامس بشارع حسب النبى بمنطقة الجمهورية ثان المحلة، وتم نقل المصابتين، لمستشفى المحلة العام، ولفظت الطفلة انفاسها داخل المستشفى، بينما تخضع والدتها للعلاج.
 

 

 


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