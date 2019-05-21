مصرع طفلة متأثرة بإصاباتها إثر سقوط بلكونة بها من الطابق الخامس بالمحلة

كان اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من اللواء أشرف الخلاوي مساعد المدير لفرقة شرطة المحلة، بانهيار بلكونه منزل بالطابق الخامس بشارع حسب النبى بمنطقة الجمهورية ثان المحلة، وتم نقل المصابتين، لمستشفى المحلة العام، ولفظت الطفلة انفاسها داخل المستشفى، بينما تخضع والدتها للعلاج.