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مصدر فرنسى: متسلق برج إيفل طالب لجوء روسى يعانى من نزعات انتحارية

الثلاثاء، 21 مايو 2019 03:46 م
مصدر فرنسى: متسلق برج إيفل طالب لجوء روسى يعانى من نزعات انتحارية الرجل الذى تسلق برج إيفل
باريس (أ ش أ)
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أعلن مصدر فرنسى لم يفصح عن هويته أن الرجل الذى تسلق أمس الاثنين، برج إيفل هو طالب لجوء روسى الجنسية يعانى من نزعات انتحارية، كما سيمثل قريبا أمام المحكمة.

وذكرت قناة "بى إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم أنه بعد مرور ست ساعات معلقا على برج إيفل، استسلم الرجل الذى تسلق البرج إلى رجال الإطفاء.. مضيفة أن بعد هذا الحادث الذى أدى إلى إغلاق وإخلاء برج إيفل، تم فتح تحقيقات.

وكانت السلطات الفرنسية قد أخلت أمس برج إيفل بعد أن شوهد رجل يتسلق البرج وذلك بعد اكتشافه فى الطابق الثانى من البرج بارتفاع 149 مترا، كما نصحت السلطات الفرنسية الزوار بتأجيل زياراتهم إلى البرج لحين إشعار آخر.

يذكر أن برج إيفل، الذى يعتبر الرمز الرئيسى للعاصمة الفرنسية، يزوره عدة ملايين من الأشخاص سنويا.

 


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برج ايفل

رجل يتسلق برج ايفل

فرنسا

متسلق برج ايفل

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