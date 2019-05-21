مصادر يمنية: وفاة مختطف جراء تعذيبه فى سجون ميليشيا الحوثى

عدن (أ ش أ)

أعلنت مصادر يمنية أن مختطفا جديدا لقى حتفه، جراء تعذيبه فى سجون ميليشيا الحوثى الانقلابية، بمديرية الدريهمى غربى محافظة الحديدة.

وأفادت المصادر، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الثلاثاء، بأن المواطن محمد يحيى فتينى المسعودي، تعرض لتعذيب شديد، فى سجون الميليشيا، مما تسبب فى وفاته، وأوضحت أن علامات التعذيب كانت واضحة فى أنحاء جسده، ولفتت إلى أن ميليشيات الحوثى ادعت أنه انتحر، وطالبت ذويه بدفنه على الفور.

واختطفت ميليشيا الحوثى، المسعودى فى شهر أبريل الماضى واقتادته إلى سجونها فى مديرية الدريهمى بالحديدة غرب اليمن، قبل أن تخرجه منها جثة هامدة.

كان التقرير السنوى لرابطة أمهات المختطفين اليمنيين رصد 709 حالات تعذيب، مارستها جماعة الحوثى على المختطفين والمخفيين قسرا خلال عام 2018، كما رصد فى ذات الفترة مقتل 22 مختطفا بسبب التعذيب فى سجون ومعتقلات الحوثي.

وفى سياق آخر، كشفت المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر عن تزايد حالات الانتحار فى أوساط النساء المحتجزات فى معتقلات ميليشيات الحوثى، داعية الصليب الأحمر والمنظمات الدولية المعنية بزيارة قسم النساء فى السجن المركزى بصنعاء ومراكز اعتقال النساء.