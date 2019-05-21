video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 21 مايو 2019 09:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مصادر يمنية: وفاة مختطف جراء تعذيبه فى سجون ميليشيا الحوثى

الثلاثاء، 21 مايو 2019 09:09 ص
مصادر يمنية: وفاة مختطف جراء تعذيبه فى سجون ميليشيا الحوثى الحوثيين ـ صورة أرشيفية
عدن (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت مصادر يمنية أن مختطفا جديدا لقى حتفه، جراء تعذيبه فى سجون ميليشيا الحوثى الانقلابية، بمديرية الدريهمى غربى محافظة الحديدة.

وأفادت المصادر، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الثلاثاء، بأن المواطن محمد يحيى فتينى المسعودي، تعرض لتعذيب شديد، فى سجون الميليشيا، مما تسبب فى وفاته، وأوضحت أن علامات التعذيب كانت واضحة فى أنحاء جسده، ولفتت إلى أن ميليشيات الحوثى ادعت أنه انتحر، وطالبت ذويه بدفنه على الفور.

واختطفت ميليشيا الحوثى، المسعودى فى شهر أبريل الماضى واقتادته إلى سجونها فى مديرية الدريهمى بالحديدة غرب اليمن، قبل أن تخرجه منها جثة هامدة.

كان التقرير السنوى لرابطة أمهات المختطفين اليمنيين رصد 709 حالات تعذيب، مارستها جماعة الحوثى على المختطفين والمخفيين قسرا خلال عام 2018، كما رصد فى ذات الفترة مقتل 22 مختطفا بسبب التعذيب فى سجون ومعتقلات الحوثي.

وفى سياق آخر، كشفت المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر عن تزايد حالات الانتحار فى أوساط النساء المحتجزات فى معتقلات ميليشيات الحوثى، داعية الصليب الأحمر والمنظمات الدولية المعنية بزيارة قسم النساء فى السجن المركزى بصنعاء ومراكز اعتقال النساء.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

تجنيد أطفال اليمن جريمة إنسانية لعصابة الحوثى فى كاريكاتير البيان الإماراتية

رئيس وزراء اليمن: سقوط الحوثى بات وشيكاً

التحالف العربى يعلن بدء عملية عسكرية نوعية لاستهداف الإرهابيين فى اليمن

الإمارات: ملتزمون باتفاق سلام اليمن لكن سنرد على هجمات الحوثيين

سجون ميليشيا الحوثى

ميليشيا الحوثى

الحوثيين

اليمن

الحرب فى اليمن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
"س و ج" .. كل ما تريد معرفته عن الإدعاء المدنى أمام النيابة العامة

"س و ج" .. كل ما تريد معرفته عن الإدعاء المدنى أمام النيابة العامة

اعرف تفاصيل خطة الحكومة لتعمير سيناء × 20 معلومة

اعرف تفاصيل خطة الحكومة لتعمير سيناء × 20 معلومة

قبل أيام من انتخابات أوروبا.. البريطانيون يختارون "بريكست" مرة أخرى.. استطلاع: حزب نايجل فاراج الأكثر تفضيلا ويحظى بقبول أكبر من "المحافظين" و"العمال" مجتمعين.. وموقف المعارضة من إجراء استفتاء ثان يفقدها الدعم

قبل أيام من انتخابات أوروبا.. البريطانيون يختارون "بريكست" مرة أخرى.. استطلاع: حزب نايجل فاراج الأكثر تفضيلا ويحظى بقبول أكبر من "المحافظين" و"العمال" مجتمعين.. وموقف المعارضة من إجراء استفتاء ثان يفقدها الدعم

النجم يحتاج دعواتكم حتى يضىء مرة أخرى.. الفنان محمد نجم يصاب بجلطة دماغية ويدخل العناية المركزة.. 36 مسرحية وملايين الابتسامات قدمها "شفيق يا راجل" لجمهوره.. وزوجته وابنه الوحيدة يطلبان الدعاء

النجم يحتاج دعواتكم حتى يضىء مرة أخرى.. الفنان محمد نجم يصاب بجلطة دماغية ويدخل العناية المركزة.. 36 مسرحية وملايين الابتسامات قدمها "شفيق يا راجل" لجمهوره.. وزوجته وابنه الوحيدة يطلبان الدعاء

الأهلى يختتم استعداداته قبل مواجهة الإسماعيلى فى الدورى

الأهلى يختتم استعداداته قبل مواجهة الإسماعيلى فى الدورى

هتلبسى إيه بكرة؟.. اللون الزيتى والإطلالة الرياضية اختيار مناسب ومريح

هتلبسى إيه بكرة؟.. اللون الزيتى والإطلالة الرياضية اختيار مناسب ومريح

الرجوع الى أعلى الصفحة