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الثلاثاء، 21 مايو 2019 09:41 م
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"مسلم ومسيحي" على مائدة إفطار واحدة بالقليوبية

الثلاثاء، 21 مايو 2019 09:07 م
"مسلم ومسيحي" على مائدة إفطار واحدة بالقليوبية أفطار مجلس مدينة ومركز قها بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
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نظم مجلس مدينة ومركز قها بالقليوبية، برئاسة المهندسة أمل فوزى رئيس المدينة، حفل افطار جماعى وسط أجواء رمضانية مبهجة، بحضور عدد كبير من عمال المجلس وموظفى المجلس من أبناء المنطقة من رجال وسيدات وشباب وفتيات مسلمين ومسيحيين.

وجرى تنظيم مائدة افطار أعدها سيدات المنطقة بمشاركة الشباب والذين حرصوا على توزيع العصائر وتنظيم موائد الطعام للحاضرين. وشهد حفل الإفطار حالة من المحبة والود بين الحاضرين والذين حرصوا على التجمع معًا على مائدة افطار واحدة.

وشهدت المائدة حضور كلا من الشيخ مهدى بحيرى، والقس إبراهيم، وعدد كبير من العاملين بمجلس مدينة قها والوحدات المحلية التابعة لها.

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