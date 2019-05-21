مستشار النمسا يعين ايكارت راتز وزيرا جديدا للداخلية

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اختار مستشار النمسا سباستيان كورتس ، الخبير القانونى إيكارت راتز ، ليصبح وزيراً جديداً للداخلية النمساوية خلفا للوزير هيربرت كيكل الذى أقيل من منصبه فى وقت سابق .

وقالت مصادر سياسية في فيينا اليوم الثلاثاء ، إن كورتس اختار عدة وزراء من التكنوقراط كبدلاء عن وزراء حزب الحرية والذين استقالوا إثر الفضيحة السياسية لرئيس الحزب هاينز كريستيان شتراخه التي عرفت باسم " فيديو ابيزا " .

وأشارت المصادر إلى أن كورتس يأمل في استمرار الحكومة بالتشكيل الجديد حتى حلول موعد الانتخابات المبكرة في سبتمبر المقبل .

وكان الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلين قد وافق في وقت سابق على عزل وزير الداخلية هيربرت كيكل والإبقاء على وزيرة الخارجية كارين كنايسل .

وتستعد أحزاب المعارضة بقيادة حزب الحرية لسحب الثقة من الحكومة في اجتماع البرلمان الأسبوع المقبل على إثر فشل الائتلاف الحاكم في البلاد .