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الثلاثاء، 21 مايو 2019 08:33 م
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مستشار النمسا يعين ايكارت راتز وزيرا جديدا للداخلية

الثلاثاء، 21 مايو 2019 07:47 م
مستشار النمسا يعين ايكارت راتز وزيرا جديدا للداخلية مستشار النمسا سباستيان كورتس
أ ش أ
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اختار مستشار النمسا سباستيان كورتس ، الخبير القانونى إيكارت راتز ، ليصبح وزيراً جديداً للداخلية النمساوية خلفا للوزير هيربرت كيكل الذى أقيل من منصبه فى وقت سابق .
وقالت مصادر سياسية في فيينا اليوم الثلاثاء ، إن كورتس اختار عدة وزراء من التكنوقراط كبدلاء عن وزراء حزب الحرية والذين استقالوا إثر الفضيحة السياسية لرئيس الحزب هاينز كريستيان شتراخه التي عرفت باسم " فيديو ابيزا " .
وأشارت المصادر إلى أن كورتس يأمل في استمرار الحكومة بالتشكيل الجديد حتى حلول موعد الانتخابات المبكرة في سبتمبر المقبل .
وكان الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلين قد وافق في وقت سابق على عزل وزير الداخلية هيربرت كيكل والإبقاء على وزيرة الخارجية كارين كنايسل .
وتستعد أحزاب المعارضة بقيادة حزب الحرية لسحب الثقة من الحكومة في اجتماع البرلمان الأسبوع المقبل على إثر فشل الائتلاف الحاكم في البلاد .


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إيكارت راتز

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