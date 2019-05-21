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الثلاثاء، 21 مايو 2019 02:47 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

مرضى السكر أكثر عرضة للإصابة بتليف الكبد القاتل

الثلاثاء، 21 مايو 2019 10:30 ص
مرضى السكر أكثر عرضة للإصابة بتليف الكبد القاتل مرض السكر وعلاقته بتليف الكبد
أ ش أ
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أظهرت دراسة جديدة أن الأشخاص المصابين بداء السكر من النمط الثانى معرضون بدرجة أكبر للإصابة بتليف الكبد القاتل وسرطان الكبد.

وأشارت الدراسة - التى شملت 18 مليون شخص من جميع أنحاء أوروبا - إلى أن الأشخاص المصابين بداء السكر من النمط الثانى معرضون بشكل خاص لخطر هذا المرض الصامت، ويجب مراقبته عن كثب لمنع تطور المرض الذى يهدد الحياة.

وقال نافيد ستار أحد الباحثين "إن الأطباء الذين يعالجون مرضى السكر لديهم الكثير لفحصه - العين والكلى ومخاطر القلب، لكن يجب علينا عدم تجاهل الكبد، وهو ما يتطلب مساعدة مرضانا المصابين بالسكرى على إنقاص الوزن".


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