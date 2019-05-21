video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 21 مايو 2019 11:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مذيعة إيزيدية تنجو من قبضة "داعش" سوريا بعد 5 سنوات من اختطافها فى العراق

الثلاثاء، 21 مايو 2019 10:07 ص
مذيعة إيزيدية تنجو من قبضة "داعش" سوريا بعد 5 سنوات من اختطافها فى العراق المذيعة الإيزيدية نافين رشو
كتبت - هناء أبو العز
إضافة تعليق
كشف مكتب إنقاذ المختطفين الإيزيديين، تحرير إعلامية اختطفتها عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى من قضاء سنجار غربى مركز نينوى بشمال العراق قبل خمس سنوات، بينما جرى تحريرها مؤخرا فى سوريا.
 
وأعلن مسؤول إعلام المكتب، ميسر الآدانى، فى تصريحات نقلتها وكالة سبوتنيك الروسية، اليوم الاثنين، تحرير المختطفة الإيزيدية نافين رشو من قبضة تنظيم داعش فى سوريا. متابعا: "نافين تبلغ من العمر 25 سنة، اختطفها تنظيم داعش من مركز قضاء سنجار غربى الموصل، عند إبادة المكون الإيزيدى فى الثالث من أغسطس 2014. وهى إعلامية كانت تقدم برامج فى محطة راديو جبل شنكال، قبل أن يتعرض الإيزيديون للإبادة على يد داعش".
 
وبدت "نافين" شاحبة ومُتعبة فى صورة تناقلها ناشطون إيزيديون عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أزاحت فيها الخمار الأسود الذى يفرضه التنظيم الإرهابى على النساء والفتيات فى مناطق سطوته بين العراق وسوريا.
 
وتشير أحدث إحصائية عن أعداد المحررات والناجيات والناجين من قبضة التنظيم، إلى أن الأعداد وصلت حتى الآن إلى 3 آلاف و451 ناجيا وناجية من إجمالى 6 آلاف و517 شخصا اختُطفوا منذ يوم الإبادة، ليتبقى 2966 شخصا.
 
 
يُذكر أنه فى الثالث من أغسطس 2014، اجتاح تنظيم "داعش" الإرهابى قضاء سنجار والنواحى التابعة له، ونفذ إبادة وجرائم شنيعة بحق المكوّن الإيزيدى، بقتله الآباء والأبناء والنساء من كبار السن والشباب والأطفال، فى عمليات إعدام جماعية بين الذبح والرمى بالرصاص، ودفن ضحاياه فى مقابر جماعية ما زالت تُكتشف حتى الآن، بينما اقتاد النساء والفتيات سبايا لعناصره، الذين اغتصبوهن واستخدموا شتى أنواع العنف والتعذيب فى التعامل معهن.

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

تأجيل محاكمة 15 متهما بخلية طلاب داعش الإرهابى لجلسة 17 يونيو

الشرطة العراقية تلقى القبض على مسئول السبايا بتنظيم داعش

سماع الشهود فى محاكمة 15 متهما بخلية طلاب داعش الإرهابى

تنظيم داعش يحرق مئات الحقول الزراعية فى عدة محافظات بالعراق

تنظيم داعش الإرهابى يتبنى هجوما استهدف حقل نفطى فى ليبيا

داعش

سوريا

تحرير مذيعة

اغتصاب النساء

اليوم السابع بلس

جرائم داعش

هزائم تنظيم داعش

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
"س و ج" .. كل ما تريد معرفته عن الإدعاء المدنى أمام النيابة العامة

"س و ج" .. كل ما تريد معرفته عن الإدعاء المدنى أمام النيابة العامة

اعرف تفاصيل خطة الحكومة لتعمير سيناء × 20 معلومة

اعرف تفاصيل خطة الحكومة لتعمير سيناء × 20 معلومة

قبل أيام من انتخابات أوروبا.. البريطانيون يختارون "بريكست" مرة أخرى.. استطلاع: حزب نايجل فاراج الأكثر تفضيلا ويحظى بقبول أكبر من "المحافظين" و"العمال" مجتمعين.. وموقف المعارضة من إجراء استفتاء ثان يفقدها الدعم

قبل أيام من انتخابات أوروبا.. البريطانيون يختارون "بريكست" مرة أخرى.. استطلاع: حزب نايجل فاراج الأكثر تفضيلا ويحظى بقبول أكبر من "المحافظين" و"العمال" مجتمعين.. وموقف المعارضة من إجراء استفتاء ثان يفقدها الدعم

النجم يحتاج دعواتكم حتى يضىء مرة أخرى.. الفنان محمد نجم يصاب بجلطة دماغية ويدخل العناية المركزة.. 36 مسرحية وملايين الابتسامات قدمها "شفيق يا راجل" لجمهوره.. وزوجته وابنه الوحيدة يطلبان الدعاء

النجم يحتاج دعواتكم حتى يضىء مرة أخرى.. الفنان محمد نجم يصاب بجلطة دماغية ويدخل العناية المركزة.. 36 مسرحية وملايين الابتسامات قدمها "شفيق يا راجل" لجمهوره.. وزوجته وابنه الوحيدة يطلبان الدعاء

الأهلى يختتم استعداداته قبل مواجهة الإسماعيلى فى الدورى

الأهلى يختتم استعداداته قبل مواجهة الإسماعيلى فى الدورى

هتلبسى إيه بكرة؟.. اللون الزيتى والإطلالة الرياضية اختيار مناسب ومريح

هتلبسى إيه بكرة؟.. اللون الزيتى والإطلالة الرياضية اختيار مناسب ومريح

الرجوع الى أعلى الصفحة