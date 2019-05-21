محافظ كفرالشيخ: توصيل الغاز الطبيعى لـ 1438 عميل وتوزيع 1500 قطعة ملابس

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، عن توصيل الغاز الطبيعى لـ 1438 عميل بمراكز كفر الشيخ، ودسوق، وقلين، والبرلس، والجرايدة، وفوه.

وأكد بيان صادر من المحافظة أن عدد العملاء بمدينة كفرالشيخ خلال شهر أبريل 100 عميل، والعملاء المحولين خلال عام 2019، "266" عميل، وجارى استصدار التصاريح اللازمة من مجلس المدينة لإضافة محطة ثانية لتغذية السيارات بالغاز الطبيعى، وفى مدينة دسوق، بلغ عدد العملاء المحولين خلال شهر ابريل "111" عميل، والعملاء المحولين 342 عميل خلال عام 2019.

وفى مدينة قلين، بلغ عدد العملاء المحولين خلال شهر أبريل 10 عملاء، والعملاء المحولين خلال عام 2019 " 257" عميل، تم الانتهاء من أعمال توصيل الغاز الطبيعى للإسكان الاجتماعى لمدينة قلين وفى انتظار انتهاء مديرية الاسكان من تصاريح تعدية خط الغاز أسفل ترعة وسكة حديد وفى انتظار وصول مديرية الاسكان على التصاريح اللازمة لاستكمال باقى الخط.

وفى مدينة برج البرلس، بلغ عدد العملاء المحولين خلال شهر أبريل"344" عميل، والعملاء المحولين خلال 2019 "876" عميل، جارى استكمال أعمال توصيل الغاز الطبيعى للعملاء ومد الشبكات الارضية بالقطاع الاول والثانى بالمدينة.

وفى قرية الجرايدة، بلغ عدد العملاء المحولين بقرية الجرايدة 292، والعملاء المحولين خلال عام 2019 هو " 677" عميل، جارى استكمال أعمال توصيل الغاز للمنازل بقرية الجرايدة ومدينة بيلا.

وفى مدينة فوة، بلغ عدد العملاء المحولين خلال شهر ابريل "581" عميل، والعملاء المحولين خلال 2019 هو "1349" عميل، جارى توصيل الغاز الطبيعى للعملاء بمدينة فوة بقطاع رقم (3).

قال محافظ كفرالشيخ، أنه يتم توصيل خدمة الغاز الطبيعى والمنازل بتلك المدن لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مع تقديم التسهيلات الممكنة فى سداد تكاليف توصيل الخدمة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

من ناحية أخرى، قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، تم توزيع 1500 قطعة ملابس لغير القادرين بالتعاون مع جمعية الأورمان، بقرية ابشان ببيلا، ويأتي ذلك في إطار التعاون القائم بين جمعية الأورمان ومحافظة كفرالشيخ ومديرية التضامن الإجتماعى، في مجال مساعدة الأفراد الأكثر احتياجاً ورفع المعاناة عن الأسر الأولي بالرعاية، وتعزيز المشاركة المجتمعية مع الجمعيات الأهلية.

وأشاد محافظ كفرالشيخ، بدور مؤسسات المجتمع المدني في خدمة المجتمع من خلال ما تقدمه من دعم للأعمال الخيرية التي تخدم أبناء المحافظة، وتساهم في تعزيز قيم المشاركة والتنمية المجتمعية، وبالجهد الذى تبذله جمعية الأورمان من تقديم العديد من الخدمات للمواطنين، والأعمال الطيبة التي تقوم بها بكفرالشيخ وتقديم الدعم للمستحقين، لافتاً ان نوعية الخدمة التي تقدمها الأورمان، خدمة متميزة تستحق عليها كل الشكر والتقدير.