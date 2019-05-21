محافظ قنا يتفقد مزارع الدواجن الحكومية ويطرح 25 ألف دجاجة مجمده بمنافذ السلع

قنا - وائل محمد

قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، إن المحافظة تمتلك ثروه كبيرة تتمثل فى منطقة مشروعات الأمن الغذائى بالمعنا، والتى تقع على مساحة حوالى 230 فدان، حيث تضم منطقة المشروعات منظومة متكاملة لإنتاج السلع الغذائية المختلفة التى يحتاجها المواطن، وتتميز بأنها ذات جودة عالية فضلا عن إنها طازجة وخالية من الملوثات وأسعارها مخفضه، وذلك من خلال "مزارع الإنتاج النباتى - مزارع الإنتاج الحيوانى والداجنى – مزارع الإنتاج السمكى - الصناعات الغذائية" .

جاء ذلك خلال تفقده لمنفذ بيع الخضروات بمنطقة المشروعات، والذى ضم أنواع مختلفة من الخضروات "خيار – فلفل رومى – بازنجان أسود وابيض – بامية – ملوخية خضراء – بصل" كما تفقد أيضا مصنع الألبان ومزارع إنتاج البيض، بالإضافة إلى مساحة 8 أفدنة يجرى استصلاحها لزراعتها بالنخيل المجدول لتضاف إلى مساحة الـ 50 فدان التى تمت زراعتها العام الماضى بعدد 3 الآف من النخيل البارحى والمجدول .

وأكد الهجان على مسئولى المشروعات على ضرورة استغلال كافة مساحات الأراضى المتاحة بمنطقة المشروعات فى زراعتها بالمحاصيل الزراعية والخضروات المختلفة ذات الإنتاجية العالية، مع تطبيق أنظمة رى موفرة للمياه لرى تلك المحاصيل، يأتى ذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة التى تهدف إلى التوسع فى تنفيذ المشروعات الإنتاجية فى مختلف المجالات بما يدعم خطط التنمية الشاملة فى مصر وفى مقدماتها مشروعات الإنتاج الزراعى لتحقيق الأمن الغذائى للشعب المصرى .

كما شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، عمليات ذبح دورة جديدة من الدواجن بالمجزر الآلى بمنطقة مشروعات الأمن الغذائى بالمعنا، والتى بلغت 25 ألف دجاجة،مشيرا إلى إنها تعد الدورة الثالثة التى تم ذبحها منذ بداية العام الجارى،مؤكدا على طرحها بمنافذ المحافظة،وذلك بهدف توفير اللحوم البيضاء للمواطنين بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان المبارك.

وتابع الهجان دورة التشغيل داخل المجزر بدءا من إستلام الدواجن مرورا بعملية الذبح ومرحلة نزع الريش والأحشاء ومرحلة التبريد التدريجى، نهاية بمرحلة الوزن والتعبئة والحفظ والتخزين، لافتا إلى أن المجزر يضم 2 ثلاجة حفظ وتبريد وتجميد بسعة 200 طن لحفظ الدواجن التى يتم ذبحها قبل توزيعها على منافذ البيع، كما يضم المصنع وحدة لإعادة تدوير مخلفات ذبح الدواجن بطاقة 1 طن يوميا يتم استخدامها فى صناعة الأعلاف .

وأكد الهجان إن المجزر يمد المحافظة بشكل دورى بإحتياجتها من الدواجن المذبوحة وفقا للمواصفات الصحية.



محافظ قنا يتفقد مشروعات الأمن الغذائى



محافظ قنا يتفقد مشروعات الأمن الغذائى



محافظ قنا يتفقد مشروعات الأمن الغذائى

محافظ قنا يتابع ذبح الدواجن بالمجزر الآلى