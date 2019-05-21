video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 21 مايو 2019 03:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ قنا يتفقد مزارع الدواجن الحكومية ويطرح 25 ألف دجاجة مجمده بمنافذ السلع

الثلاثاء، 21 مايو 2019 03:23 م
محافظ قنا يتفقد مزارع الدواجن الحكومية ويطرح 25 ألف دجاجة مجمده بمنافذ السلع محافظ قنا يتفقد مشروعات الزراعة والألبان بالمعنا
قنا - وائل محمد
إضافة تعليق

قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، إن المحافظة  تمتلك ثروه كبيرة تتمثل فى منطقة مشروعات الأمن الغذائى بالمعنا، والتى تقع على مساحة حوالى 230 فدان، حيث تضم منطقة المشروعات منظومة متكاملة لإنتاج السلع الغذائية المختلفة التى يحتاجها المواطن، وتتميز بأنها ذات جودة عالية فضلا عن إنها طازجة وخالية من الملوثات وأسعارها مخفضه، وذلك من خلال "مزارع الإنتاج النباتى - مزارع الإنتاج الحيوانى والداجنى – مزارع الإنتاج السمكى - الصناعات الغذائية" .

جاء ذلك خلال تفقده لمنفذ بيع الخضروات بمنطقة المشروعات، والذى ضم أنواع مختلفة من الخضروات "خيار – فلفل رومى – بازنجان أسود وابيض – بامية – ملوخية خضراء – بصل" كما تفقد أيضا مصنع الألبان ومزارع إنتاج البيض، بالإضافة إلى مساحة 8 أفدنة يجرى استصلاحها لزراعتها بالنخيل المجدول لتضاف إلى مساحة الـ 50 فدان التى تمت زراعتها العام الماضى بعدد 3 الآف من النخيل البارحى والمجدول .

وأكد الهجان على مسئولى المشروعات على ضرورة استغلال كافة مساحات الأراضى المتاحة بمنطقة المشروعات فى زراعتها بالمحاصيل الزراعية والخضروات المختلفة ذات الإنتاجية العالية، مع تطبيق أنظمة رى موفرة للمياه لرى تلك المحاصيل، يأتى ذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة التى تهدف إلى التوسع فى تنفيذ المشروعات الإنتاجية فى مختلف المجالات بما يدعم خطط التنمية الشاملة فى مصر وفى مقدماتها مشروعات الإنتاج الزراعى لتحقيق الأمن الغذائى للشعب المصرى .

كما شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، عمليات ذبح دورة جديدة من الدواجن بالمجزر الآلى بمنطقة مشروعات الأمن الغذائى بالمعنا، والتى بلغت 25 ألف دجاجة،مشيرا إلى إنها تعد الدورة الثالثة التى تم ذبحها منذ بداية العام الجارى،مؤكدا على طرحها بمنافذ المحافظة،وذلك بهدف توفير اللحوم البيضاء للمواطنين بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان المبارك.

وتابع الهجان دورة التشغيل داخل المجزر بدءا من إستلام الدواجن مرورا بعملية الذبح ومرحلة نزع الريش والأحشاء ومرحلة التبريد التدريجى، نهاية بمرحلة الوزن والتعبئة والحفظ والتخزين، لافتا إلى أن المجزر يضم 2 ثلاجة حفظ وتبريد وتجميد بسعة 200 طن لحفظ الدواجن التى يتم ذبحها قبل توزيعها على منافذ البيع، كما يضم المصنع وحدة لإعادة تدوير مخلفات ذبح الدواجن بطاقة 1 طن يوميا يتم استخدامها فى صناعة الأعلاف .

وأكد الهجان إن المجزر يمد المحافظة بشكل دورى بإحتياجتها من الدواجن المذبوحة وفقا للمواصفات الصحية.

 

محافظ قنا يتفقد مشروعات الأمن الغذائى (1)
محافظ قنا يتفقد مشروعات الأمن الغذائى 

 

محافظ قنا يتفقد مشروعات الأمن الغذائى (2)
محافظ قنا يتفقد مشروعات الأمن الغذائى

 

محافظ قنا يتفقد مشروعات الأمن الغذائى (3)
محافظ قنا يتفقد مشروعات الأمن الغذائى 
 
9J8A3405
محافظ قنا يتابع ذبح الدواجن بالمجزر الآلى

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

محافظ قنا يبحث شكاوى 100 مواطن خلال اللقاء المفتوح

محافظ قنا: تطوير مركز صحة الأسرة وتجديد حمام سباحة بتكلفة 1.2 مليون جنيه

محافظ قنا: إنهاء 95% من مشروع الصرف الصحى فى مركز قفط بـ320 مليون جنيه

محافظ قنا : شراء جهاز يفصل الصفائح الدموية ببنك الدم بـ 1.250 مليون جنيه

محافظ قنا يعقد لقاء بالعاملين الحاصلين على دورة إعداد قادة المستقبل لبحث تنفيذها

محافظ قنا يعقد اجتماع المجلس التنفيذى ويفعل قرار طلاء واجهات المنازل

محافظ قنا

مشروعات الامن الغذائى بالمعنا

منفذ بيع الخضراوات بالمعنا

ذبح دورة جديدة بالمجزر الالى بالمعنا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
محمد شاكر: زيادة أسعار الكهرباء الجديدة 14.9% تبدأ يوليو المقبل

محمد شاكر: زيادة أسعار الكهرباء الجديدة 14.9% تبدأ يوليو المقبل

سوبر كورة يكشف أبرز 10 لاعبين مستبعدين من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

سوبر كورة يكشف أبرز 10 لاعبين مستبعدين من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

العالم الخفى.. ملائكة الله وأهل لوط.. قرية سدوم تدفع ثمن ارتكابها الفاحشة.. والقرآن الكريم يورد القصة فى عدد من السور مكملة بعضها.. أرسل الله سبحانه عدداً من الملائكة لطمأنة لوط عليه السلام وتثبيته على موقفه

العالم الخفى.. ملائكة الله وأهل لوط.. قرية سدوم تدفع ثمن ارتكابها الفاحشة.. والقرآن الكريم يورد القصة فى عدد من السور مكملة بعضها.. أرسل الله سبحانه عدداً من الملائكة لطمأنة لوط عليه السلام وتثبيته على موقفه

سفراؤنا بالخارج .. حكاية مينا مسعود بطل "علاء الدين" .. الفنان المصرى من شبرا وهاجر مع أسرته لكندا من 25 سنة .. مُعلمة الدراما شجعت موهبته.. ووالده يروى قصة اختيار "ديزنى" له من بين 2000 متقدم لبطولة الفيلم

سفراؤنا بالخارج .. حكاية مينا مسعود بطل "علاء الدين" .. الفنان المصرى من شبرا وهاجر مع أسرته لكندا من 25 سنة .. مُعلمة الدراما شجعت موهبته.. ووالده يروى قصة اختيار "ديزنى" له من بين 2000 متقدم لبطولة الفيلم

389 ألف طالب بالمدارس الحكومية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا

389 ألف طالب بالمدارس الحكومية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا

زيدان يبلغ إدارة ريال مدريد بفتح الباب لرحيل مودريتش وفاسكيز وبيل

زيدان يبلغ إدارة ريال مدريد بفتح الباب لرحيل مودريتش وفاسكيز وبيل

الرجوع الى أعلى الصفحة