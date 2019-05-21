محافظ قنا: توريد 109 آلاف و682 طن قمح لصوامع وشون المحافظة

قنا - وائل محمد

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا على متابعته الدورية لأعمال توريد القمح إلى صوامع وشون المحافظة، للتأكد من انتظامها دون أى معوقات، مشيراً إلى أنه حتى الآن تم توريد 109 آلاف و682 طن قمح، لافتا إلى أن المحافظة تستهدف استلام 190 ألف طن قمح خلال موسم التوريد الجارى الذى بدأ فى 15 أبريل الماضى، ويستمر حتى 15 يوليو المقبل.

وذكر الهجان أنه تم تشكيل لجنه تضم ممثل من ( التموين، الزراعة، هيئة الرقابة على الصادرات والواردات) لاستلام القمح بالمواقع التخزينية وتحديد درجة النقاء ومن ثم سعر الإردب، حيث بلغ سعر الإردب 685 جنيها لدرجة النقاء 23.5 قيراط و670 جنيها لدرجة النقاء 23 قيراط و655 لدرجة النقاء 22.5 قيراط طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية فى بداية موسم توريد القمح الجارى، مؤكدا أنه لا يتم استلام أصناف القمح التى تقل جودتها عن 22.5 قيراط.

وأكد محافظ قنا على تقديم كافة التسهيلات للمزارعين أثناء عملية التوريد مع الالتزام بصرف جميع المستحقات الخاصة بهم فى اسرع وقت ممكن، وذلك فى إطار الحرص على توفير مناخ تنافسى لجذب المزارعين وتوريد أكبر كمية ممكنة من محصول القمح.

من جانبه ذكر أحمد السيد وكيل وزارة التموين بقنا أن كميات القمح الموردة لشوّن وصوامع المحافظة والتى بلغت 109 آلاف و682 طن موزعة كما يلى 55 ألف و859 طن تم توريدها إلى الشوّن والصوامع التابعة لشركة مطاحن مصر العليا و53 ألف و686 طن تم توريدها إلى الصوامع التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين و137 طن تم توريدها إلى الشوّن التابعة للبنك الزراعى.