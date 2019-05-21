محافظ دمياط تزور مدينة الأثاث.. وتتفقد آخر التجهيزات بالمعرض الدائم

دمياط - معتز الشربينى

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، زيارة لمدينة دمياط للأثاث حيث عقدت اجتماعاً مع عدد من المشرفين على المشروع ورؤساء قطاعى الكهرباء والمياه والصرف الصحى والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط لمتابعة الموقف التنفيذى الراهن بالمدينة والتجهيزات النهائية بالمعرض الدائم بها.

وتابعت المحافظ أعمال المرافق والشبكات بالمدينة، كما أصدرت عددا من التوجيهات الخاصة بالبدء في تسوية وتمهيد الطرق المحيطة بالمدينة وبمحطة معالجة الصرف الصحي وكذلك الارتقاء بمنظومة النظافة العامة بتلك المناطق.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن هذا المشروع المقام على مساحة 331 فدانا توليه القيادة السياسية اهتماما بالغا لدعم صناعة الأثاث الوطنية، لتكون المدينة الواجهة التسويقية الأساسية فى هذا الخصوص داخل مصر وخارجها، فضلاً عن تعظيم فرص الاستثمار الأجنبى بالمدينة والارتقاء بالتدريب المهنى والتكنولوجي فى هذا القطاع الصناعى.

وفى نهاية الزيارة تجولت محافظ دمياط داخل المدينة، وتفقدت التجهيزات النهائية بالمعرض الدائم، وكذلك الورش التى تم بدء العمل بها فعليا، حيث ناشدت المحافظ الصناع بوضع لافتة على كل وحدة مؤكدة عدم وضع أى أخشاب أو خامات أمام الورش باعتباره مظهرا غير حضاريا لا يليق بهذه المدينة النموذجية، كما قامت محافظ دمياط أيضاً بجولة بمحيط المدينة حيث وجهت بالبدء في ردم وتسوية المنطقة المحيطة بموقف ومدينة الأثاث ودهان واجهات المبانى بتلك المنطقة.