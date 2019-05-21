محافظ جنوب سيناء يرأس الاجتماع الدورى لمتابعة الخطة الاستثمارية

جنوب سيناء – فايزة مرسال

ترأس اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، الاجتماع الدورى لمتابعة المشروعات والخطة الاستثمارية بحضور اللواء نادر عشماوى سكرتير عام المحافظة والمحاسب فوزى همام السكرتير العام المساعد واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة واللواء عبد الفتاح حلمى مفوض المحافظ للإعلام ومديرى الإدارات والمديريات المعنية ورؤساء المدن.

وتم مناقشة عدد من المشروعات منها تطوير دير سانت كاترين استعدادًا لاحتفالية ملتقى السلام العالمى للأديان، والانتهاء من تجهيز 3 ملاعب بوديان المحافظة، واستكمال مشغل الأعمال اليدوية للمرأة السيناوية بحى المروة بطور سيناء بتكلفة مليون جنيه، وعدد آخر من المشروعات، كما وجه المحافظ بتحديد آلية لتنفيذ هذه التوجيهات.