video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 21 مايو 2019 11:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ جنوب سيناء يرأس الاجتماع الدورى لمتابعة الخطة الاستثمارية

الثلاثاء، 21 مايو 2019 11:04 م
محافظ جنوب سيناء يرأس الاجتماع الدورى لمتابعة الخطة الاستثمارية محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء – فايزة مرسال
إضافة تعليق
ترأس اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، الاجتماع الدورى لمتابعة المشروعات والخطة الاستثمارية بحضور اللواء نادر عشماوى سكرتير عام المحافظة والمحاسب فوزى همام السكرتير العام المساعد واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة واللواء عبد الفتاح حلمى مفوض المحافظ للإعلام ومديرى الإدارات والمديريات المعنية ورؤساء المدن.
 
وتم مناقشة عدد من المشروعات منها تطوير دير سانت كاترين استعدادًا لاحتفالية ملتقى السلام العالمى للأديان، والانتهاء من تجهيز 3 ملاعب بوديان المحافظة، واستكمال مشغل الأعمال اليدوية للمرأة السيناوية بحى المروة بطور سيناء بتكلفة مليون جنيه، وعدد آخر من المشروعات، كما وجه المحافظ بتحديد آلية لتنفيذ هذه التوجيهات.
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

صور.. محافظ جنوب سيناء يفتتح ملعبا خماسيا لكرة القدم بوادى مندر بشرم الشيخ

صور.. محافظ جنوب سيناء يقيم مأدبة إفطار جماعى بطور سيناء

محافظ جنوب سيناء يسلم تروسيكل لوالد طفل معاق لتوصيله للمدرسة

صور.. محافظ جنوب سيناء يفتتح ملعبا خماسيا بمركز شباب طور سيناء بـ850 ألف جنيه

صور.. محافظة جنوب سيناء تنظم مائدة إفطار لعمال نظافة بمدينة شرم الشيخ

مصر

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

أخبار المحافظات

اخبار المحافظات

الخطه الاستثماريه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
محمد شاكر: زيادة أسعار الكهرباء الجديدة 14.9% تبدأ يوليو المقبل

محمد شاكر: زيادة أسعار الكهرباء الجديدة 14.9% تبدأ يوليو المقبل

سوبر كورة يكشف أبرز 10 لاعبين مستبعدين من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

سوبر كورة يكشف أبرز 10 لاعبين مستبعدين من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

العالم الخفى.. ملائكة الله وأهل لوط.. قرية سدوم تدفع ثمن ارتكابها الفاحشة.. والقرآن الكريم يورد القصة فى عدد من السور مكملة بعضها.. أرسل الله سبحانه عدداً من الملائكة لطمأنة لوط عليه السلام وتثبيته على موقفه

العالم الخفى.. ملائكة الله وأهل لوط.. قرية سدوم تدفع ثمن ارتكابها الفاحشة.. والقرآن الكريم يورد القصة فى عدد من السور مكملة بعضها.. أرسل الله سبحانه عدداً من الملائكة لطمأنة لوط عليه السلام وتثبيته على موقفه

سفراؤنا بالخارج .. حكاية مينا مسعود بطل "علاء الدين" .. الفنان المصرى من شبرا وهاجر مع أسرته لكندا من 25 سنة .. مُعلمة الدراما شجعت موهبته.. ووالده يروى قصة اختيار "ديزنى" له من بين 2000 متقدم لبطولة الفيلم

سفراؤنا بالخارج .. حكاية مينا مسعود بطل "علاء الدين" .. الفنان المصرى من شبرا وهاجر مع أسرته لكندا من 25 سنة .. مُعلمة الدراما شجعت موهبته.. ووالده يروى قصة اختيار "ديزنى" له من بين 2000 متقدم لبطولة الفيلم

389 ألف طالب بالمدارس الحكومية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا

389 ألف طالب بالمدارس الحكومية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا

زيدان يبلغ إدارة ريال مدريد بفتح الباب لرحيل مودريتش وفاسكيز وبيل

زيدان يبلغ إدارة ريال مدريد بفتح الباب لرحيل مودريتش وفاسكيز وبيل

الرجوع الى أعلى الصفحة